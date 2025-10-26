"Били и заставили подписать контракт", - пленный гражданин Ирака рассказал о службе в армии РФ

Под Волчанском на Харьковщине украинские военные взяли в плен гражданина Ирака, который воевал в составе российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержанного зовут Алимари Камаль Набиль Халаф, он родился 9 июля 1999 года в городе Киркук.

Мужчина рассказал, что приехал в Россию по туристической визе и работал в ресторане. Его задержали российские полицейские из-за отсутствия рабочей визы и пригрозили 20 годами тюрьмы.

Чтобы избежать наказания, ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ - иракца фактически заставили стать "добровольцем".

Пленный признался, что не хотел воевать, но не имел выбора. По его словам, во время короткого 19-дневного "обучения" россияне били его, издевались и держали в жестких условиях. Из-за побоев у него ухудшилось зрение и слух.

Алимари Камаль Набиль Халаф сообщил, что вместе с ним в лагере были также граждане Кении и Ганы. В конце концов, он решил добровольно сдаться украинским военным и поблагодарил их за то, что они сохранили ему жизнь.

