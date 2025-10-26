РУС
"Били и заставили подписать контракт", - пленный гражданин Ирака рассказал о службе в армии РФ

Под Волчанском на Харьковщине украинские военные взяли в плен гражданина Ирака, который воевал в составе российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, задержанного зовут Алимари Камаль Набиль Халаф, он родился 9 июля 1999 года в городе Киркук.

Мужчина рассказал, что приехал в Россию по туристической визе и работал в ресторане. Его задержали российские полицейские из-за отсутствия рабочей визы и пригрозили 20 годами тюрьмы.

Чтобы избежать наказания, ему предложили подписать контракт с Минобороны РФ - иракца фактически заставили стать "добровольцем".

Читайте: РФ удерживает мелитопольскую журналистку Глуховскую в СИЗО, где были замучены Рощина и мэр Днепрорудного Матвеев, - СМИ

Пленный признался, что не хотел воевать, но не имел выбора. По его словам, во время короткого 19-дневного "обучения" россияне били его, издевались и держали в жестких условиях. Из-за побоев у него ухудшилось зрение и слух.

Алимари Камаль Набиль Халаф сообщил, что вместе с ним в лагере были также граждане Кении и Ганы. В конце концов, он решил добровольно сдаться украинским военным и поблагодарил их за то, что они сохранили ему жизнь.

Ранее сообщалось, что украинские военные взяли в плен оккупанта, который должен был проводить российские ДРГ в Константиновку

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россиянки вербовали иностранцев на войну против Украины, а потом сами пошли воевать в "Шторм", - росСМИ

армия РФ (21047) плен (2726) пытки (881) вербовка (280)
Кацапи навчать брехати тільки так
показать весь комментарий
26.10.2025 22:15 Ответить
Це саме чекає всіх ждунів-ухилянтів.
показать весь комментарий
26.10.2025 22:16 Ответить
З Німеччини, твої погрози лунають особливо страшно
показать весь комментарий
26.10.2025 22:33 Ответить
Має тепер помститися кацапам, інакше ганьба і ніхто заміж не візьме.
показать весь комментарий
26.10.2025 22:26 Ответить
Ще раз побити та змусити підписати контракт 18-24?
показать весь комментарий
26.10.2025 22:31 Ответить
 
 