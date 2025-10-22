РФ удерживает мелитопольскую журналистку Глуховскую в СИЗО, где были замучены Рощина и мэр Днепрорудного Матвеев, - СМИ

Российские оккупанты удерживают мелитопольскую журналистку Анастасию Глуховскую в СИЗО № 3 города Кизел Пермского края РФ, где ранее погибли журналистка Виктория Рощина и городской голова Днепрорудного Евгений Матвеев.

Бывший военнопленный Евгений Шолудько подтвердил, что Глуховскую держат в Кизеле. Он рассказал, что во время пребывания в СИЗО перенес болезнь и видел, как происходят процедуры обследования и лечения, и услышал фамилию журналистки.

Источники Слідство.Інфо, среди которых женщина, находившаяся вместе с Глуховской в застенках оккупированного Мелитополя, сообщили о пытках журналистки во время незаконного содержания.

Как отмечается, Глуховскую сотрудники российской ФСБ похитили из квартиры в августе 2023 года. С тех пор сведений о ней практически нет, а Россия ни разу не подтвердила факт ее содержания.

Гибель мэра Днепрорудного Матвеева в плену РФ

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что Матвеев умер в российском плену в феврале 2024 года.

Напомним, Днепрорудное Запорожской области россияне захватили в конце февраля 2022 года, а впоследствии взяли в плен и городского голову - Евгения Матвеева.

Как сообщал глава Запорожской ОВА Иван Федоров, Матвеев пробыл в российском плену 2 года и 8 месяцев и был замучен. Во время обмена его тело вернули Украине.

Известие о гибели городского головы Днепрорудного прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что в российском плену до сих пор находятся по меньшей мере шесть мэров и глав громад.

По словам президента, Украина привлекает посредников для освобождения пленных, а также ищет различные политические и юридические возможности.

Гибель журналистки Виктории Рощиной в российском плену

10 октября отцу украинской журналистки, лауреата премии "Мужество в журналистике" 2022 года Виктории Рощиной, которая находилась в российском плену, сообщили о ее смерти во время этапирования из Таганрога в Москву. Впоследствии информацию подтвердили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной территории, откуда вела репортаж.

В мае 2024 года РФ впервые признала, что держит Викторию Рощину в плену.

Россия долго не возвращала Украине тело журналистки.

Тело журналистки Виктории Рощиной вернули в Украину еще в конце февраля, однако впервые публично об этом объявили 24 апреля.

