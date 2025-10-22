РФ утримує мелітопольську журналістку Глуховську в СІЗО, де були закатовані Рощина та мер Дніпрорудного Матвєєв, - ЗМІ

Російські окупанти утримують мелітопольську журналістку Анастасію Глуховську в СІЗО № 3 міста Кізел Пермського краю РФ, де раніше загинули журналістка Вікторія Рощина та міський голова Дніпрорудного Євген Матвєєв.

Про це повідомляє Слідство.Інфо, передає Цензор.НЕТ.

Колишній військовополонений Євгеній Шолудько підтвердив, що Глуховську тримають у Кізелі. Він розповів, що під час перебування у СІЗО переніс хворобу та бачив, як відбуваються процедури обстеження та лікування, і почув прізвище журналістки.

Джерела Слідство.Інфо, серед яких жінка, що перебувала разом із Глуховською в катівні окупованого Мелітополя, повідомили про катування журналістки під час незаконного утримання.

Як зазначається, Глуховську співробітники російської ФСБ викрали з квартири у серпні 2023 року. З того часу відомостей про неї практично немає, а Росія жодного разу не підтвердила факт її утримання.

Загибель мера Дніпрорудного Матвєєва у полоні РФ

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що Матвєєв помер у російському полоні у лютому 2024 року.

Нагадаємо, Дніпрорудне Запорізької області росіяни захопили наприкінці лютого 2022 року, а згодом взяли в полон і міського голову - Євгена Матвєєва.

Як повідомляв очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, Матвєєв пробув у російському полоні 2 роки та 8 місяців та був закатованим. Під час обміну його тіло повернули Україні.

Звістку про загибель міського голови Дніпрорудного прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що в російському полоні досі перебувають щонайменше шість мерів і голів громад.

За словами президента, Україна залучає посередників для звільнення полонених, а також шукає різні політичні та юридичні можливості.

Загибель журналістки Вікторії Рощиної в російському полоні

10 жовтня батьку української журналістки, лауреатки премії "Мужність у журналістиці" 2022 року Вікторії Рощиної, яка перебувала у російському полоні, повідомили про її смерть під час етапування з Таганрога до Москви. Згодом інформацію підтвердили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.

У травні 2024 року РФ вперше визнала, що тримає Вікторію Рощину в полоні.

Росія довго не повертала Україні тіло журналістки.

Тіло журналістки Вікторії Рощиної повернули в Україну ще наприкінці лютого, однак вперше публічно про це оголосили 24 квітня.

