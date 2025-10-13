Россиянки вербовали иностранцев на войну против Украины, а затем сами пошли воевать в "Шторм", - росСМИ

Жительницы Рязани Елена Смирнова и Ольга Шиляева, которые обманом вербовали граждан Кубы и Шри-Ланки на войну против Украины, теперь сами воюют в составе российского подразделения "Шторм V", чтобы выйти из СИЗО по обвинению в мошенничестве.

Об этом говорится в расследовании проекта "Система", который является частью медиа "Настоящее время", передает Цензор.НЕТ.

Еще в августе 2023 года в интервью для американского блогера кубинского происхождения 19-летние кубинцы Алекс Вега и Андорф Веласкес рассказали, как приехали в РФ "на заработки", но в результате подписали контракт на службу и оказались на войне против Украины.

По их словам, на войну их заманили три женщины: две россиянки и одна кубинка. Журналисты нашли этих женщин - ими оказались 41-летняя Елена Смирнова, 40-летняя Ольга Шиляева и 37-летняя Даяна Эчемендия Диас.

Елена Смирнова

Большую часть жизни Смирнова работала в туризме. В 2023 году туроператор начала находить граждан Кубы и Шри-Ланки, которые хотели заработать и уехать из своих стран. Она сводила их с военными, которые вручали искателям больших денег контракт с российской армией. Условия, которые Елена предлагала иностранцам, выглядели более чем привлекательно: единовременная выплата, затем зарплата около $2 000 и в перспективе - российское гражданство.







Издание пишет, что схема должна была выглядеть так: Елена самостоятельно оплачивает будущему контрактнику перелет, дорогу, проживание в России и сопутствующие расходы. А наемник возвращает ей эти средства после подписания контракта. Для удобства и с согласия рекрута Елена и ее коллеги делают копию его банковской карты и снимают с нее первую выплату - в счет своих расходов.

Однако впоследствии часть завербованных начала не возвращать Смирновой деньги, жалуясь на то, что их отправили на войну обманом, ведь они, мол, не понимали, что подписывают. Также некоторые из них говорили, что не получали полных расходов, подозревая, что Смирнова и такие, как она, снимали часть денег для себя.

В результате в конце апреля 2024 года несколько кубинцев написали заявления в российскую полицию. Против Смирновой открыли уголовное дело за кражу и отправили ее в СИЗО.

Адвокат Елены утверждает в письме, что она отправила на войну с Украиной более трех тысяч иностранцев, а ее арест называет результатом "заговора": наемники, мол, пожаловались на нее "под давлением оперативных сотрудников".

Ольга Шиляева

Еще одна вербовщица - жена военного Ольга Шиляева - познакомилась со Смирновой в мае 2023 года, согласившись помогать ей в ее работе.

40-летняя Ольга Шиляева познакомилась с Еленой в мае 2023 года. По словам знакомой, сначала Ольга занималась только вопросами семей наемников - но впоследствии начала заниматься всем, включая военные контракты.

Знакомая Ольги утверждает, что сначала та ничего не знала об обмане иностранцев, и кубинцев вроде бы точно предупреждали, что им придется отдать первую выплату "турагентам" - а некоторые, по ее словам, даже писали расписку об этом на русском и испанском языках. Об этом же в своем обращении писал и адвокат Елены Смирновой.

Но однажды переводчица пересказала Ольге подслушанный разговор Елены со своими клиентами. Из него следовало, что граждане Шри-Ланки, которых вербовала Елена, не знали, что им придется отдать свою первую выплату "агентам".

Впоследствии Ольга узнала, что их "фирма" обманывала не только ланкийцев. По словам ее знакомой, как минимум часть кубинцев, приезжая в Россию, не знали, что отправятся на войну - они думали, что едут на стройку или на какую-то похожую работу, а в результате оказывались на фронте. И это было не следствием недоразумения или языкового барьера, а хорошо продуманной бизнес-схемой.

Из СИЗО на фронт

Адвокат Елены Смирновой писал уполномоченному по правам человека в России. По его словам, за месяцы, проведенные под стражей, турагент-вербовщица почувствовала "порочность и недоверие к объективному расследованию", "восприняла как данность неизбежность наказания судом в виде лишения свободы на долгие годы" и написала заявление следователю с просьбой разрешить ей подписать контракт с Минобороны и поехать воевать - например, в подразделениях радиоразведки в качестве переводчицы. Адвокат просил уполномоченного посодействовать этому. Когда именно Елена попросилась на войну, точно неизвестно: письмо адвоката датировано 23 октября 2024 года.

Сестра ее коллеги Ольги Шиляевой утверждает, что Ольгу отправили из СИЗО на войну "обманным путем". Судя по этому сообщению, Ольга оказалась на войне не позднее мая 2025 года. Из сообщения сестры следует, что уже в армии Шиляева попала в тюрьму "Зайцево" - так называют застенок-подвал на оккупированной части Луганской области, куда сажают отказников и наказанных военных.

Знакомая Шиляевой и Смирновой подтвердила, что обе женщины сейчас служат в составе штурмовой роты "Шторм V" одной из бригад 1 танковой армии.