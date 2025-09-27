Сеть, которая вербовала людей в армию РФ для участия в войне против Украины, разоблачена в Кении, - BBC
В Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.
Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.
Разоблачение сети
Разоблачение сети состоялось после рейда в жилом доме на окраине кенийской столицы Найроби, где правоохранители изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями о работе.
Полиция задержала одного подозреваемого, который, по версии следствия, координировал поездки жертв в сентябре и октябре. Суд разрешил содержать его под стражей в течение десяти дней, пока полиция завершает расследование.
По словам чиновников, арест в среду состоялся после скоординированной операции по безопасности, в которой участвовали несколько ведомств и которая была направлена против преступной сети, требовавшей крупные суммы денег у отчаявшихся кенийских соискателей работы.
Всего в квартире в районе Ати-Ривер было обнаружено 22 кенийца, которые "ожидали отправки в Россию". Их удалось спасти от отправки в РФ.
Заманивали работой в Москве
Полиция заявила, что "таинственный синдикат торговцев людьми" заманивал кенийцев предложениями работы в Москве, после чего отправлял их воевать на стороне российской армии в Украине.
По словам детективов, жертвы признались, что подписали контракты с неназванным зарубежным агентством по трудоустройству, обязавшись оплатить до 18 тысяч долларов за визы, проезд, проживание и другие логистические расходы. Некоторые жертвы также добавили, что уже оплатили аванс в размере 1500 долларов.
В полиции рассказали, что после того, как их завербовали, многие кенийцы возвращаются домой с физическими и психологическими травмами, а в некоторых случаях и вовсе не возвращаются.
Высокопоставленный чиновник МИД Кении заявил, что правительство страны проверяет сообщения о нескольких гражданах, которых якобы вывезли в Россию и которые сейчас находятся в плену в Украине.
Ранее сообщалось, что правительство Кении начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии.
і не лише одноразових найманців - "гарматне м'ясо".
Так, з відкритого Латвією архіву картотеки "КГБ" слідує наступне:
@ (в перекладі):
Предстоятель Латвійської православної церкви, митрополит Ризький та всієї Латвії Олександр Кудряшов - агент КГБ на псевдо "Читатель". Був завербований в 1982 році одразу після отримання сану священика.
Співробітник Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату, доктор теології, протоієрей Миролюбов - агент КГБ на псевдо «Анатолий». Завербований у 1981 році.