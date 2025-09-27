Сеть, которая вербовала людей в армию РФ для участия в войне против Украины, разоблачена в Кении, - BBC

В Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.

Об этом сообщает ВВС, информирует Цензор.НЕТ.

Разоблачение сети

Разоблачение сети состоялось после рейда в жилом доме на окраине кенийской столицы Найроби, где правоохранители изъяли материалы для вербовки, проездные документы и письма с предложениями о работе.

Полиция задержала одного подозреваемого, который, по версии следствия, координировал поездки жертв в сентябре и октябре. Суд разрешил содержать его под стражей в течение десяти дней, пока полиция завершает расследование.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

По словам чиновников, арест в среду состоялся после скоординированной операции по безопасности, в которой участвовали несколько ведомств и которая была направлена против преступной сети, требовавшей крупные суммы денег у отчаявшихся кенийских соискателей работы.

Всего в квартире в районе Ати-Ривер было обнаружено 22 кенийца, которые "ожидали отправки в Россию". Их удалось спасти от отправки в РФ.

Заманивали работой в Москве

Полиция заявила, что "таинственный синдикат торговцев людьми" заманивал кенийцев предложениями работы в Москве, после чего отправлял их воевать на стороне российской армии в Украине.

Читайте также: Россияне завербовали более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине

По словам детективов, жертвы признались, что подписали контракты с неназванным зарубежным агентством по трудоустройству, обязавшись оплатить до 18 тысяч долларов за визы, проезд, проживание и другие логистические расходы. Некоторые жертвы также добавили, что уже оплатили аванс в размере 1500 долларов.

В полиции рассказали, что после того, как их завербовали, многие кенийцы возвращаются домой с физическими и психологическими травмами, а в некоторых случаях и вовсе не возвращаются.

Высокопоставленный чиновник МИД Кении заявил, что правительство страны проверяет сообщения о нескольких гражданах, которых якобы вывезли в Россию и которые сейчас находятся в плену в Украине.

Ранее сообщалось, что правительство Кении начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии.

Читайте также: В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России