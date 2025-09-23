РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8328 посетителей онлайн
Новости
713 7

Кения расследует продажу своих граждан в "рабство" для войны РФ против Украины, - ЦПД

Кения расследует использование своих граждан в войне РФ

В Кении разгорелся скандал после того, как стало известно о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Его обманом заставили подписать контракт с минобороны РФ. Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, которые попали в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.

Это не первый случай, когда РФ использует африканцев в своих военных целях. Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом же деле их заставляли работать на производстве военных дронов, которыми РФ атакует украинские города.

"Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Россия на самом деле воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное мясо" для своей агрессивной войны против Украины", - пишут в ЦПИ.

Смотрите: Россияне освещают визит послов трех беднейших стран мира в Крым и подают это как начало "инвестиционного сотрудничества"

Автор: 

Кения (37) россия (97311) наемники рф (2103) Центр противодействия дезинформации (153)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну а що. Облагородиться перед сконом. Русского міра побачить наостанок. Ляпота.
показать весь комментарий
23.09.2025 10:53 Ответить
Це європейці колонізатори та работорговці...а руські молодці, автомати та кулемети постійно привозять. А можуть даже й танки поміняти на алмази.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:03 Ответить
Їм своїх рабів (90% населення) не вистачає?
показать весь комментарий
23.09.2025 11:03 Ответить
в депресивних районах, кажуть, вигребли всіх перспективних, алкашів в т.ч., а в забезпеченіших намагаються не мобілізовувати примусово, але це питання часу.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:18 Ответить
За что вам деньги платят ЦПД? А понял, что бы удалять из "тырнета" неудобные для платителей денег вопросы.
показать весь комментарий
23.09.2025 11:06 Ответить
Ну а чьо? Асвабаждьоний єщьо савецкім саюзом (в гот а-фрікі) рап прієхал атдать інтер-наці-анальний долх вялікой расіі!
показать весь комментарий
23.09.2025 11:07 Ответить
 
 