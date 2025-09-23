Кения расследует продажу своих граждан в "рабство" для войны РФ против Украины, - ЦПД

В Кении разгорелся скандал после того, как стало известно о попадании в плен к ВСУ кенийского спортсмена. Его обманом заставили подписать контракт с минобороны РФ. Правительство страны уже начало официальное расследование возможной продажи своих граждан в рабство для российской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным МИД Кении, речь может идти о нескольких гражданах этого государства, которые попали в плен. Их через мошеннические схемы перевезли в Россию и отправили на фронт.

Это не первый случай, когда РФ использует африканцев в своих военных целях. Ранее стало известно о массовой вербовке женщин из Южной Африки на "работу" в особую экономическую зону "Алабуга". На самом же деле их заставляли работать на производстве военных дронов, которыми РФ атакует украинские города.

"Такие истории демонстрируют истинную сущность политики Москвы в отношении Африки. Под риторику "борьбы с колониализмом" Россия на самом деле воспроизводит колониальные практики, используя африканцев как дешевую рабочую силу и "пушечное мясо" для своей агрессивной войны против Украины", - пишут в ЦПИ.

