Россияне освещают визит послов трех беднейших стран мира в Крым и подают это как начало "инвестиционного сотрудничества"

Россияне освещают визит послов трех беднейших стран мира в Крым

Российская пропаганда активно освещает визит послов Мали, Буркина-Фасо и Нигера в оккупированный Крым и подает это как "дипломатический прорыв" и начало "инвестиционного сотрудничества".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Упомянутые три африканских государства относятся к беднейшим странам мира, чьи бюджеты держатся на внешней помощи. Ожидать от них серьезных инвестиций в Крым, который находится под санкциями, по меньшей мере наивно. Такие встречи не имеют реального экономического содержания, а используются исключительно для информационной картинки: Кремль пытается имитировать "международное признание" оккупированного полуострова и создать иллюзию перспектив экономического развития", - пишут в ЦПИ.

Подобные заявления о "планах сотрудничества" призваны убедить российскую аудиторию и население оккупированного полуострова, что Крым "не изолирован". Хотя на самом деле любые проекты с африканскими государствами ограничиваются символическими жестами и пропагандой, - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте: Российские пропагандисты пытаются переложить вину за гибель 25 человек в Яровой на Украину, - ЦПД. ФОТО

Крым (26472) пропаганда (3736) россия (97292) Центр противодействия дезинформации (152)
зря смієтеся. інвестиції будуть у вигляді рабсили. правда й нігери вже не ті...
22.09.2025 13:30 Ответить
Підпишуть контракти на закупівлю стрілецької зброї з Буркіна-Фасо, договір про спільні космічні програми з Нігером, та двосторонній договір, про не розміщення ядерної зброї в космосі з Малі.
22.09.2025 13:34 Ответить
Як зараз бачиться, то більш було схоже на існування в свідомості половини світу поняття "зона інтересів засрашки". Який сенс вкладати, якщо завтра засрашинці все відіжмуть, бо все в Україні вважають своєю власністю?

А так-то я можу надати сотні прикладів успішних інвестицій з країн ЄС, наприклад, в Україну "в цілому". НЕ державних інвестицій. А цілком і повністю приватних.

От, наприклад, почитайте, що то такеє "Дан-Фарм Україна". Якщо коротко - то холдінг агро-виробників з Данії (цілком і повністю приватні інвестори). Інвестували, побудували, працюють, платять податки, дууууууууже відомі своїм племінним фондом (поросята на продаж) та насінням - реально неабияк розвивають агросектор України.
22.09.2025 14:19 Ответить
Вони приїхали до кацапів за баблом,
і про інвестиціі від цієі африканськоі бідноти ,
які їдять саранчу на обід,
можна забути !!
22.09.2025 13:37 Ответить
Замість того щоб ржати над кацапами, потрібно зробити щоб рашисти на окупованих територіях передвигались тільки ночами і то перебіжками з підвалу в підвал. А вдень сиділи по норах в своєму лайні обісравшись . Замість того щоб спокійно водити іноземні делегації і узаконювати окуповані території. Бо сьогодні це делегації з африканських племен а завтра будуть делегації і інвестори з китаю, сша і Європи. Чи вже забули як німці допомагали окупантам будувати ТЕС яка чомусь і досьогодні працює на окупантів. Бо в нашій владі хтось працює на ворога
22.09.2025 13:37 Ответить
що ці країни африки будуть постачати ?
вони лише можуть купувати крадене зерно, а потім ***** всім цім країнам пробачить борги за те що вони приїздили до Криму
22.09.2025 13:56 Ответить
А шо, братерські до рф, Зімбабве і Судан гальмують?
Може, ще транш від рф на інвестування не отримали?
22.09.2025 14:08 Ответить
 
 