Россияне освещают визит послов трех беднейших стран мира в Крым и подают это как начало "инвестиционного сотрудничества"
Российская пропаганда активно освещает визит послов Мали, Буркина-Фасо и Нигера в оккупированный Крым и подает это как "дипломатический прорыв" и начало "инвестиционного сотрудничества".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
"Упомянутые три африканских государства относятся к беднейшим странам мира, чьи бюджеты держатся на внешней помощи. Ожидать от них серьезных инвестиций в Крым, который находится под санкциями, по меньшей мере наивно. Такие встречи не имеют реального экономического содержания, а используются исключительно для информационной картинки: Кремль пытается имитировать "международное признание" оккупированного полуострова и создать иллюзию перспектив экономического развития", - пишут в ЦПИ.
Подобные заявления о "планах сотрудничества" призваны убедить российскую аудиторию и население оккупированного полуострова, что Крым "не изолирован". Хотя на самом деле любые проекты с африканскими государствами ограничиваются символическими жестами и пропагандой, - отметили в Центре противодействия дезинформации.
А так-то я можу надати сотні прикладів успішних інвестицій з країн ЄС, наприклад, в Україну "в цілому". НЕ державних інвестицій. А цілком і повністю приватних.
От, наприклад, почитайте, що то такеє "Дан-Фарм Україна". Якщо коротко - то холдінг агро-виробників з Данії (цілком і повністю приватні інвестори). Інвестували, побудували, працюють, платять податки, дууууууууже відомі своїм племінним фондом (поросята на продаж) та насінням - реально неабияк розвивають агросектор України.
і про інвестиціі від цієі африканськоі бідноти ,
які їдять саранчу на обід,
можна забути !!
вони лише можуть купувати крадене зерно, а потім ***** всім цім країнам пробачить борги за те що вони приїздили до Криму
Може, ще транш від рф на інвестування не отримали?