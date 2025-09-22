Россияне освещают визит послов трех беднейших стран мира в Крым и подают это как начало "инвестиционного сотрудничества"

Российская пропаганда активно освещает визит послов Мали, Буркина-Фасо и Нигера в оккупированный Крым и подает это как "дипломатический прорыв" и начало "инвестиционного сотрудничества".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

"Упомянутые три африканских государства относятся к беднейшим странам мира, чьи бюджеты держатся на внешней помощи. Ожидать от них серьезных инвестиций в Крым, который находится под санкциями, по меньшей мере наивно. Такие встречи не имеют реального экономического содержания, а используются исключительно для информационной картинки: Кремль пытается имитировать "международное признание" оккупированного полуострова и создать иллюзию перспектив экономического развития", - пишут в ЦПИ.

Подобные заявления о "планах сотрудничества" призваны убедить российскую аудиторию и население оккупированного полуострова, что Крым "не изолирован". Хотя на самом деле любые проекты с африканскими государствами ограничиваются символическими жестами и пропагандой, - отметили в Центре противодействия дезинформации.

Читайте: Российские пропагандисты пытаются переложить вину за гибель 25 человек в Яровой на Украину, - ЦПД. ФОТО