Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим та подають це як початок "інвестиційного співробітництва"
Російська пропаганда активно висвітлює візит послів Малі, Буркіна-Фасо й Нігеру до окупованого Криму та подає це як "дипломатичний прорив" і початок "інвестиційного співробітництва".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
"Згадані три африканські держави належать до найбідніших країн світу, чиї бюджети тримаються на зовнішній допомозі. Очікувати від них серйозних інвестицій у Крим, який перебуває під санкціями, щонайменше наївно. Такі зустрічі не мають реального економічного змісту, а використовуються виключно для інформаційної картинки: Кремль намагається імітувати "міжнародне визнання" окупованого півострова і створити ілюзію перспектив економічного розвитку", - пишуть у ЦПД.
Подібні заяви про "плани співпраці" покликані переконати російську аудиторію й населення окупованого півострова, що Крим "не ізольований". Хоча насправді будь-які проєкти з африканськими державами обмежуються символічними жестами та пропагандою, - зауважили у Центрі протидії дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так-то я можу надати сотні прикладів успішних інвестицій з країн ЄС, наприклад, в Україну "в цілому". НЕ державних інвестицій. А цілком і повністю приватних.
От, наприклад, почитайте, що то такеє "Дан-Фарм Україна". Якщо коротко - то холдінг агро-виробників з Данії (цілком і повністю приватні інвестори). Інвестували, побудували, працюють, платять податки, дууууууууже відомі своїм племінним фондом (поросята на продаж) та насінням - реально неабияк розвивають агросектор України.
і про інвестиціі від цієі африканськоі бідноти ,
які їдять саранчу на обід,
можна забути !!
вони лише можуть купувати крадене зерно, а потім ***** всім цім країнам пробачить борги за те що вони приїздили до Криму
Може, ще транш від рф на інвестування не отримали?