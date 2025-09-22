УКР
Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим та подають це як початок "інвестиційного співробітництва"

Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим

Російська пропаганда активно висвітлює візит послів Малі, Буркіна-Фасо й Нігеру до окупованого Криму та подає це як "дипломатичний прорив" і початок "інвестиційного співробітництва".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Згадані три африканські держави належать до найбідніших країн світу, чиї бюджети тримаються на зовнішній допомозі. Очікувати від них серйозних інвестицій у Крим, який перебуває під санкціями, щонайменше наївно. Такі зустрічі не мають реального економічного змісту, а використовуються виключно для інформаційної картинки: Кремль намагається імітувати "міжнародне визнання" окупованого півострова і створити ілюзію перспектив економічного розвитку", - пишуть у ЦПД.

Подібні заяви про "плани співпраці" покликані переконати російську аудиторію й населення окупованого півострова, що Крим "не ізольований". Хоча насправді будь-які проєкти з африканськими державами обмежуються символічними жестами та пропагандою, - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

Читайте: Російські пропагандисти намагаються перекласти провину за загибель 25 людей у Яровій на Україну, - ЦПД. ФОТО

Коментарі
Підпишуть контракти на закупівлю стрілецької зброї з Буркіна-Фасо, договір про спільні космічні програми з Нігером, та двосторонній договір, про не розміщення ядерної зброї в космосі з Малі.
Вони приїхали до кацапів за баблом,
і про інвестиціі від цієі африканськоі бідноти ,
які їдять саранчу на обід,
можна забути !!
зря смієтеся. інвестиції будуть у вигляді рабсили. правда й нігери вже не ті...
Як зараз бачиться, то більш було схоже на існування в свідомості половини світу поняття "зона інтересів засрашки". Який сенс вкладати, якщо завтра засрашинці все відіжмуть, бо все в Україні вважають своєю власністю?

А так-то я можу надати сотні прикладів успішних інвестицій з країн ЄС, наприклад, в Україну "в цілому". НЕ державних інвестицій. А цілком і повністю приватних.

От, наприклад, почитайте, що то такеє "Дан-Фарм Україна". Якщо коротко - то холдінг агро-виробників з Данії (цілком і повністю приватні інвестори). Інвестували, побудували, працюють, платять податки, дууууууууже відомі своїм племінним фондом (поросята на продаж) та насінням - реально неабияк розвивають агросектор України.
Вони приїхали до кацапів за баблом,
і про інвестиціі від цієі африканськоі бідноти ,
які їдять саранчу на обід,
можна забути !!
Замість того щоб ржати над кацапами, потрібно зробити щоб рашисти на окупованих територіях передвигались тільки ночами і то перебіжками з підвалу в підвал. А вдень сиділи по норах в своєму лайні обісравшись . Замість того щоб спокійно водити іноземні делегації і узаконювати окуповані території. Бо сьогодні це делегації з африканських племен а завтра будуть делегації і інвестори з китаю, сша і Європи. Чи вже забули як німці допомагали окупантам будувати ТЕС яка чомусь і досьогодні працює на окупантів. Бо в нашій владі хтось працює на ворога
що ці країни африки будуть постачати ?
вони лише можуть купувати крадене зерно, а потім ***** всім цім країнам пробачить борги за те що вони приїздили до Криму
А шо, братерські до рф, Зімбабве і Судан гальмують?
Може, ще транш від рф на інвестування не отримали?
Так це оцю срань вчора ввечері на Форосі накрили?
Якраз як у казці від Л.Філатова про Федота-стрільця.
