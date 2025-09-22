Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим та подають це як початок "інвестиційного співробітництва"

Російська пропаганда активно висвітлює візит послів Малі, Буркіна-Фасо й Нігеру до окупованого Криму та подає це як "дипломатичний прорив" і початок "інвестиційного співробітництва".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Згадані три африканські держави належать до найбідніших країн світу, чиї бюджети тримаються на зовнішній допомозі. Очікувати від них серйозних інвестицій у Крим, який перебуває під санкціями, щонайменше наївно. Такі зустрічі не мають реального економічного змісту, а використовуються виключно для інформаційної картинки: Кремль намагається імітувати "міжнародне визнання" окупованого півострова і створити ілюзію перспектив економічного розвитку", - пишуть у ЦПД.

Подібні заяви про "плани співпраці" покликані переконати російську аудиторію й населення окупованого півострова, що Крим "не ізольований". Хоча насправді будь-які проєкти з африканськими державами обмежуються символічними жестами та пропагандою, - зауважили у Центрі протидії дезінформації.

