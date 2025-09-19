Російські пропагандисти намагаються перекласти провину за загибель 25 людей у Яровій на Україну, - ЦПД. ФОТО

Російські пропагандисти намагаються зняти із себе відповідальність за удар по селищу Ярова, що на Донеччині. Підконтрольні Кремлю медіа поширюють постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу був "провокацією Києва" — нібито їй сказали, що це був "артилерійський обстріл з боку ЗСУ".

У притаманному для пропагандистів ролику немає жодних доказів — лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, що є типовою маніпуляцією. Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення — звинувачувати Україну у власних злочинах, - повідомляють в ЦПД.

Офіційно встановлено, що 9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади Донецької області. У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення "Укрпошти". Загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.

