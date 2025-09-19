УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11338 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 890 8

Російські пропагандисти намагаються перекласти провину за загибель 25 людей у Яровій на Україну, - ЦПД. ФОТО

Російські пропагандисти намагаються зняти із себе відповідальність за удар по селищу Ярова, що на Донеччині. Підконтрольні Кремлю медіа поширюють постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу був "провокацією Києва" — нібито їй сказали, що це був "артилерійський обстріл з боку ЗСУ".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

У притаманному для пропагандистів ролику немає жодних доказів — лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, що є типовою маніпуляцією. Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення — звинувачувати Україну у власних злочинах, - повідомляють в ЦПД.

Офіційно встановлено, що 9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади Донецької області. У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення "Укрпошти". Загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.

фейк

Також дивіться: Нові кадри з Ярової: зруйнована інфраструктура та розкидані особисті речі. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9627) ЦПД (180) Краматорський район (712) Ярова (22)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а, як цпд, показувати свою необхідність та ефективність?
пихати всюди кацапську пропаганду.
показати весь коментар
19.09.2025 13:49 Відповісти
Ти ще й не таке, "поширюєш"... Чому не задаєш подібні питання, СОБІ?
показати весь коментар
19.09.2025 14:04 Відповісти
Ше й так довго тягнули з "беженкою"
показати весь коментар
19.09.2025 13:47 Відповісти
"Бєженка" перебігла через лінію бойового зіткнення до п!дарів? Чи російські пропагандони брали у неї інтерв'ю на території України?
показати весь коментар
19.09.2025 13:48 Відповісти
Ігноруйте. Весь притомний світ розуміє, не треба нічого пояснювати. А хто не розуміє (через блі або по дурості), до того все одне не дійде.
показати весь коментар
19.09.2025 14:18 Відповісти
sic! pic! mic! nic! dic! lic! vic! wic! fic! kic! tic! hic! ric! gic!
показати весь коментар
19.09.2025 16:31 Відповісти
 
 