Російські пропагандисти намагаються перекласти провину за загибель 25 людей у Яровій на Україну, - ЦПД. ФОТО
Російські пропагандисти намагаються зняти із себе відповідальність за удар по селищу Ярова, що на Донеччині. Підконтрольні Кремлю медіа поширюють постановочне відео з жінкою, яка стверджує, що удар по селищу був "провокацією Києва" — нібито їй сказали, що це був "артилерійський обстріл з боку ЗСУ".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.
У притаманному для пропагандистів ролику немає жодних доказів — лише емоційні твердження та посилання на чужі слова, що є типовою маніпуляцією. Росія систематично використовує цивільних для створення фейкових "свідчень" під тиском окупаційних структур. Це стандартна тактика віддзеркалення — звинувачувати Україну у власних злочинах, - повідомляють в ЦПД.
Офіційно встановлено, що 9 вересня російські війська завдали удару двома керованими авіабомбами КАБ-250 по селищу Ярова Лиманської громади Донецької області. У момент атаки місцеві жителі, переважно пенсіонери, стояли в черзі біля мобільного відділення "Укрпошти". Загинули 25 людей, ще 18 отримали поранення.
