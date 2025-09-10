УКР
Новини Відео Удар РФ по Яровій на Донеччині
Нові кадри з Ярової: зруйнована інфраструктура та розкидані особисті речі. ВIДЕО

З’явилися нові кадри з селища Ярова на Донеччині, куди 9 вересня російські війська скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 по місцю, де літні люди зібралися для отримання пенсійних виплат, повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах зафіксовано наслідки удару: зруйнований дитячий майданчик, пошкоджені дерева, а також розкидані особисті речі загиблих.

За оновленими даними, кількість загиблих зросла до 25 цивільних осіб, серед них 16 жінок і 9 чоловіків; ще 18 людей отримали поранення. У Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що удар був навмисним і спрямованим по беззахисному мирному населенню, яке не становило жодної загрози.

Також дивіться: Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО

Не зібралися, а їх зібрали
Світові, тим більше Трампу, індиферентні ці кадри: будь-які масові зібрання за пару кілометрів від лінії зіткнення є апріорі абсурдом, який зазвичай закінчується такими наслідками
Памятник неизвестаму салдату-символично!
мазохісти і терпіли, чи що? навіщо це 100500 раз показувати? у відповідь ніхто не вдарив парашу, а ось щимливими відосиками засрали весь інтернет.
Можливо, слід розглянути версію: окупанти націлили і "скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 по місцю в якому було скупчення людей, - пенсіонерів, - з включеними телефонами, як ідеальними радіомаяками.- яких прийняли за військовий підрозділ,

Звичайно слід інформувати світову громадськість про цей злочин, але і займатися ЗАХИСТОМ ТИЛУ. Можливо, радити людям берегтися від своїх телефонів, а владі розробляти необхідні засоби безпеки.
Розумію, що цим не допомогти, но хоча би можна було за цими людьми оголосити тараур в країні?
Росія продовжує цілеспрямоване вбивство українців. Треба вимагати визнання росії деравою, що має фашизм, як державну політику. Про це потрібно кричати в усіх міжнародних організаціях. Чому вбивство українців стало звичайним явищем? Росія - деержава терорист, що відродила фашизм, знищений після другої світової війни. Потрібен новий Нюрнбергзький процес, який би дав ридичну оцінку усім кривавим злочинам росії.
