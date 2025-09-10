Нові кадри з Ярової: зруйнована інфраструктура та розкидані особисті речі. ВIДЕО

З’явилися нові кадри з селища Ярова на Донеччині, куди 9 вересня російські війська скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 по місцю, де літні люди зібралися для отримання пенсійних виплат, повідомляє Цензор.НЕТ.

На кадрах зафіксовано наслідки удару: зруйнований дитячий майданчик, пошкоджені дерева, а також розкидані особисті речі загиблих.

За оновленими даними, кількість загиблих зросла до 25 цивільних осіб, серед них 16 жінок і 9 чоловіків; ще 18 людей отримали поранення. У Сухопутних військах ЗСУ наголосили, що удар був навмисним і спрямованим по беззахисному мирному населенню, яке не становило жодної загрози.

