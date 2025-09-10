Появились новые кадры из поселка Яровая в Донецкой области, куда 9 сентября российские войска сбросили две управляемые авиабомбы КАБ-250 по месту, где пожилые люди собрались для получения пенсионных выплат, сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах зафиксированы последствия удара: разрушенная детская площадка, поврежденные деревья, а также разбросанные личные вещи погибших.

По обновленным данным, количество погибших возросло до 25 гражданских лиц, среди них 16 женщин и 9 мужчин; еще 18 человек получили ранения. В Сухопутных войсках ВСУ подчеркнули, что удар был преднамеренным и направленным по беззащитному мирному населению, которое не представляло никакой угрозы.

