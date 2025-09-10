Новые кадры из Яровой: разрушенная инфраструктура и разбросанные личные вещи. ВИДЕО
Появились новые кадры из поселка Яровая в Донецкой области, куда 9 сентября российские войска сбросили две управляемые авиабомбы КАБ-250 по месту, где пожилые люди собрались для получения пенсионных выплат, сообщает Цензор.НЕТ.
На кадрах зафиксированы последствия удара: разрушенная детская площадка, поврежденные деревья, а также разбросанные личные вещи погибших.
По обновленным данным, количество погибших возросло до 25 гражданских лиц, среди них 16 женщин и 9 мужчин; еще 18 человек получили ранения. В Сухопутных войсках ВСУ подчеркнули, что удар был преднамеренным и направленным по беззащитному мирному населению, которое не представляло никакой угрозы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звичайно слід інформувати світову громадськість про цей злочин, але і займатися ЗАХИСТОМ ТИЛУ. Можливо, радити людям берегтися від своїх телефонів, а владі розробляти необхідні засоби безпеки.