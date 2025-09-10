РУС
Новости Видео Удар РФ по Яровой на Донетчине
Новые кадры из Яровой: разрушенная инфраструктура и разбросанные личные вещи. ВИДЕО

Появились новые кадры из поселка Яровая в Донецкой области, куда 9 сентября российские войска сбросили две управляемые авиабомбы КАБ-250 по месту, где пожилые люди собрались для получения пенсионных выплат, сообщает Цензор.НЕТ.

На кадрах зафиксированы последствия удара: разрушенная детская площадка, поврежденные деревья, а также разбросанные личные вещи погибших.

По обновленным данным, количество погибших возросло до 25 гражданских лиц, среди них 16 женщин и 9 мужчин; еще 18 человек получили ранения. В Сухопутных войсках ВСУ подчеркнули, что удар был преднамеренным и направленным по беззащитному мирному населению, которое не представляло никакой угрозы.

Также смотрите: Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО

пенсионеры (839) Донецкая область (10729) КАБ (429) Краматорский район (668) Яровая (19)
Не зібралися, а їх зібрали
10.09.2025 13:12 Ответить
Світові, тим більше Трампу, індиферентні ці кадри: будь-які масові зібрання за пару кілометрів від лінії зіткнення є апріорі абсурдом, який зазвичай закінчується такими наслідками
10.09.2025 13:13 Ответить
Памятник неизвестаму салдату-символично!
10.09.2025 13:16 Ответить
мазохісти і терпіли, чи що? навіщо це 100500 раз показувати? у відповідь ніхто не вдарив парашу, а ось щимливими відосиками засрали весь інтернет.
10.09.2025 13:33 Ответить
Можливо, слід розглянути версію: окупанти націлили і "скинули дві керовані авіабомби КАБ-250 по місцю в якому було скупчення людей, - пенсіонерів, - з включеними телефонами, як ідеальними радіомаяками.- яких прийняли за військовий підрозділ,

Звичайно слід інформувати світову громадськість про цей злочин, але і займатися ЗАХИСТОМ ТИЛУ. Можливо, радити людям берегтися від своїх телефонів, а владі розробляти необхідні засоби безпеки.
10.09.2025 13:39 Ответить
Розумію, що цим не допомогти, но хоча би можна було за цими людьми оголосити тараур в країні?
10.09.2025 14:18 Ответить
Росія продовжує цілеспрямоване вбивство українців. Треба вимагати визнання росії деравою, що має фашизм, як державну політику. Про це потрібно кричати в усіх міжнародних організаціях. Чому вбивство українців стало звичайним явищем? Росія - деержава терорист, що відродила фашизм, знищений після другої світової війни. Потрібен новий Нюрнбергзький процес, який би дав ридичну оцінку усім кривавим злочинам росії.
10.09.2025 15:01 Ответить
 
 