Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО
Выжившая после российского авиаудара жительница поселка Яровая на Донетчине Любовь Лазоренко рассказала в больнице о первых минутах после атаки.
По ее словам, удар пришелся именно на место, где собрались пожилые люди, которые пришли получить пенсию, сообщает Цензор.НЕТ. Вследствие взрыва некоторых людей разорвало пополам, а тела разбросало по территории.
Женщина отметила, что россияне нанесли два авиаудара подряд: "Смотрю, люди все лежат, а после того еще раз прилетело". Вследствие атаки погибли 24 человека, все - люди пожилого возраста.
Але ж, парламенсько-президентські особи в Україні, ігнорують упродовж 4 років, внесення змін щодо прийняття суворих покарань, за такі злочини, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!!
Тому коригувальники з московітами, спокійно й надалі, щоденно убивають Українців!! А Українцям на лохоМарафоні, продажнім ЗМІ, розводять теревені про якісь там «намагання», за 4 рокі, «хотіння напасти» на осіб з Урядового кварталу!! А поки, на них «хотять напасти» упродовж 4 років, Українців щоденно убивають коригувальникиз московітами або реальні найманці, як це відбулося з Фаріон, Парубієм!
Жодного з Урядового кварталу …
Значить, у машині був маячок...
що, не можна було рознести пенсії людям по дворах в супроводі поліцейського з автоматом ?
хтось понесе покарання за "построєнніє пенсіонерів" ?
