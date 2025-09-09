Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО

Выжившая после российского авиаудара жительница поселка Яровая на Донетчине Любовь Лазоренко рассказала в больнице о первых минутах после атаки.

По ее словам, удар пришелся именно на место, где собрались пожилые люди, которые пришли получить пенсию, сообщает Цензор.НЕТ. Вследствие взрыва некоторых людей разорвало пополам, а тела разбросало по территории.

Женщина отметила, что россияне нанесли два авиаудара подряд: "Смотрю, люди все лежат, а после того еще раз прилетело". Вследствие атаки погибли 24 человека, все - люди пожилого возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиаудар РФ по Яровой: идентифицированы тела 20 погибших, данные еще 4 - уточняются, - полиция. ФОТОрепортаж