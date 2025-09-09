РУС
Удар РФ по Яровой на Донетчине
2 429 17

Пенсионерка из Яровой после российского авиаудара: "Некоторых людей разорвало пополам". ВИДЕО

Выжившая после российского авиаудара жительница поселка Яровая на Донетчине Любовь Лазоренко рассказала в больнице о первых минутах после атаки.

По ее словам, удар пришелся именно на место, где собрались пожилые люди, которые пришли получить пенсию, сообщает Цензор.НЕТ. Вследствие взрыва некоторых людей разорвало пополам, а тела разбросало по территории.

Женщина отметила, что россияне нанесли два авиаудара подряд: "Смотрю, люди все лежат, а после того еще раз прилетело". Вследствие атаки погибли 24 человека, все - люди пожилого возраста.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиаудар РФ по Яровой: идентифицированы тела 20 погибших, данные еще 4 - уточняются, - полиция. ФОТОрепортаж

Автор: 

взрыв (6898) пенсия (2163) атака (522) Донецкая область (10729) Краматорский район (653) Яровая (8)
Топ комментарии
+4
Там не подрібні "корегувальники", там менше 10км. до лінії фронту, там розвід.дрони літають майже цілодобово.
09.09.2025 23:34 Ответить
+4
який ідіот із місцевої адміністрації зібрав натовп людей в 10 км від фронту ?

що, не можна було рознести пенсії людям по дворах в супроводі поліцейського з автоматом ?

хтось понесе покарання за "построєнніє пенсіонерів" ?

.
09.09.2025 23:44 Ответить
+3
Тварюки...
09.09.2025 23:24 Ответить
Коригувальники-убивці, були свої, з місцевих!! Знали вони, КОЛИ і ДЕ, будуть ПЕНСІЇ видавати Українцям!!
Але ж, парламенсько-президентські особи в Україні, ігнорують упродовж 4 років, внесення змін щодо прийняття суворих покарань, за такі злочини, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!!
Тому коригувальники з московітами, спокійно й надалі, щоденно убивають Українців!! А Українцям на лохоМарафоні, продажнім ЗМІ, розводять теревені про якісь там «намагання», за 4 рокі, «хотіння напасти» на осіб з Урядового кварталу!! А поки, на них «хотять напасти» упродовж 4 років, Українців щоденно убивають коригувальникиз московітами або реальні найманці, як це відбулося з Фаріон, Парубієм!
Жодного з Урядового кварталу …
09.09.2025 23:31 Ответить
Маєте свою думку! Життя сьогодення, з 2014 року, править дещо іншу картину!!
09.09.2025 23:47 Ответить
Вангую, не побачимо ми у ціх коментах ні голубів миру ні саботажників мобілізації.
09.09.2025 23:36 Ответить
у всьому винен ТЦК
09.09.2025 23:45 Ответить
Голубі міра це переговорна група? Так вони не пишуть на форумі
09.09.2025 23:48 Ответить
"Точно туди, де стояла машина, туди й прилетіло".
Значить, у машині був маячок...
09.09.2025 23:40 Ответить
... кілька днів тому прилетіло у відділення Укр Пошти у Києві... Може і там був маячок? Чи у будинку Кабміну... куди прилетів Іскандер... теж був маячок?
09.09.2025 23:52 Ответить
Судячи з того що прилетів КАБ, то машина повинна була там довго стояти. Бо КАБ програмується на землі + потрібен час щоб літак з авіабомбою злетів з аеродрому+ час підльоту
10.09.2025 00:06 Ответить
Як ми бачимо ждунів навіть у Львові дохера. Не кажучи скільки їх на дамбасі. А для рашистів головне створити картинку на підконтрольній Україні території страшнішу ніж на окупованій. Згадайте як самі дамбасіти в окупованому донецьку і луганську бісилися і ненавиділи своїх же майже родичів які жили в українському Маріуполі чи інших підконтрольних Україні містах. Мовляв вони страждають і х*** без солі смокчуть а на підконтрольній Україні території гуляють і розкошують.
10.09.2025 00:12 Ответить
Судячи з того, як русня поводиться на територіях де мешкають люди які були більш проросійські ніж в інших регіонах, можна тільки уявити як вони будуть вести себе на інших територіях України! Вважаю, що просто знищать…
10.09.2025 00:33 Ответить
Який дебіл зібрав цих немічних людей в такій кількості в одному місці за пару кілометрів від 0.
10.09.2025 00:33 Ответить
це не просто дебіл, це генеральний дебіл укрпошти з зарплатою в млни гривень. Той, хто розстрілює пенсіонерів - злочинець, а той, хто підводить людей на розстріл - хто?
10.09.2025 01:20 Ответить
 
 