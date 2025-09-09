Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО

Жителька селища Ярова на Донеччині Любов Лазоренко, яка вижила після російського авіаудару, розповіла в лікарні про перші хвилини після атаки.

За її словами, удар припав саме на місце, де зібралися літні люди, які прийшли отримати пенсію, повідомляє Цензор.НЕТ. Внаслідок вибуху деяких людей розірвало навпіл, а тіла розкидало по території.

Жінка зазначила, що росіяни завдали два авіаудари поспіль: "Дивлюся, люди всі лежать, а після того ще раз прилетіло". У результаті атаки загинули 24 людини, всі - люди літнього віку.

