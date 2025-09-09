УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5243 відвідувача онлайн
Новини Відео Удар РФ по Яровій на Донеччині
2 180 16

Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО

Жителька селища Ярова на Донеччині Любов Лазоренко, яка вижила після російського авіаудару, розповіла в лікарні про перші хвилини після атаки.

За її словами, удар припав саме на місце, де зібралися літні люди, які прийшли отримати пенсію, повідомляє Цензор.НЕТ. Внаслідок вибуху деяких людей розірвало навпіл, а тіла розкидало по території.

 Жінка зазначила, що росіяни завдали два авіаудари поспіль: "Дивлюся, люди всі лежать, а після того ще раз прилетіло". У результаті атаки загинули 24 людини, всі - люди літнього віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіаудар РФ по Яровій: ідентифіковано тіла 20 загиблих, дані ще 4 – уточнюються, - поліція. ФОТОрепортаж

вибух (4611) пенсія (1616) атака (508) Донецька область (9551) Краматорський район (662) Ярова (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Тварюки...
показати весь коментар
09.09.2025 23:24 Відповісти
+2
Там не подрібні "корегувальники", там менше 10км. до лінії фронту, там розвід.дрони літають майже цілодобово.
показати весь коментар
09.09.2025 23:34 Відповісти
+2
який ідіот із місцевої адміністрації зібрав натовп людей в 10 км від фронту ?

що, не можна було рознести пенсії людям по дворах в супроводі поліцейського з автоматом ?

хтось понесе покарання за "построєнніє пенсіонерів" ?

.
показати весь коментар
09.09.2025 23:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тварюки...
показати весь коментар
09.09.2025 23:24 Відповісти
Коригувальники-убивці, були свої, з місцевих!! Знали вони, КОЛИ і ДЕ, будуть ПЕНСІЇ видавати Українцям!!
Але ж, парламенсько-президентські особи в Україні, ігнорують упродовж 4 років, внесення змін щодо прийняття суворих покарань, за такі злочини, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!!
Тому коригувальники з московітами, спокійно й надалі, щоденно убивають Українців!! А Українцям на лохоМарафоні, продажнім ЗМІ, розводять теревені про якісь там «намагання», за 4 рокі, «хотіння напасти» на осіб з Урядового кварталу!! А поки, на них «хотять напасти» упродовж 4 років, Українців щоденно убивають коригувальникиз московітами або реальні найманці, як це відбулося з Фаріон, Парубієм!
Жодного з Урядового кварталу …
показати весь коментар
09.09.2025 23:31 Відповісти
Там не подрібні "корегувальники", там менше 10км. до лінії фронту, там розвід.дрони літають майже цілодобово.
показати весь коментар
09.09.2025 23:34 Відповісти
Маєте свою думку! Життя сьогодення, з 2014 року, править дещо іншу картину!!
показати весь коментар
09.09.2025 23:47 Відповісти
Вангую, не побачимо ми у ціх коментах ні голубів миру ні саботажників мобілізації.
показати весь коментар
09.09.2025 23:36 Відповісти
у всьому винен ТЦК
показати весь коментар
09.09.2025 23:45 Відповісти
Голубі міра це переговорна група? Так вони не пишуть на форумі
показати весь коментар
09.09.2025 23:48 Відповісти
"Точно туди, де стояла машина, туди й прилетіло".
Значить, у машині був маячок...
показати весь коментар
09.09.2025 23:40 Відповісти
... кілька днів тому прилетіло у відділення Укр Пошти у Києві... Може і там був маячок? Чи у будинку Кабміну... куди прилетів Іскандер... теж був маячок?
показати весь коментар
09.09.2025 23:52 Відповісти
Судячи з того що прилетів КАБ, то машина повинна була там довго стояти. Бо КАБ програмується на землі + потрібен час щоб літак з авіабомбою злетів з аеродрому+ час підльоту
показати весь коментар
10.09.2025 00:06 Відповісти
який ідіот із місцевої адміністрації зібрав натовп людей в 10 км від фронту ?

що, не можна було рознести пенсії людям по дворах в супроводі поліцейського з автоматом ?

хтось понесе покарання за "построєнніє пенсіонерів" ?

.
показати весь коментар
09.09.2025 23:44 Відповісти
Як ми бачимо ждунів навіть у Львові дохера. Не кажучи скільки їх на дамбасі. А для рашистів головне створити картинку на підконтрольній Україні території страшнішу ніж на окупованій. Згадайте як самі дамбасіти в окупованому донецьку і луганську бісилися і ненавиділи своїх же майже родичів які жили в українському Маріуполі чи інших підконтрольних Україні містах. Мовляв вони страждають і х*** без солі смокчуть а на підконтрольній Україні території гуляють і розкошують.
показати весь коментар
10.09.2025 00:12 Відповісти
Судячи з того, як русня поводиться на територіях де мешкають люди які були більш проросійські ніж в інших регіонах, можна тільки уявити як вони будуть вести себе на інших територіях України! Вважаю, що просто знищать…
показати весь коментар
10.09.2025 00:33 Відповісти
Який дебіл зібрав цих немічних людей в такій кількості в одному місці за пару кілометрів від 0.
показати весь коментар
10.09.2025 00:33 Відповісти
 
 