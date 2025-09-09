Пенсіонерка з Ярової після російського авіаудару: "Деяких людей розірвало навпіл". ВIДЕО
Жителька селища Ярова на Донеччині Любов Лазоренко, яка вижила після російського авіаудару, розповіла в лікарні про перші хвилини після атаки.
За її словами, удар припав саме на місце, де зібралися літні люди, які прийшли отримати пенсію, повідомляє Цензор.НЕТ. Внаслідок вибуху деяких людей розірвало навпіл, а тіла розкидало по території.
Жінка зазначила, що росіяни завдали два авіаудари поспіль: "Дивлюся, люди всі лежать, а після того ще раз прилетіло". У результаті атаки загинули 24 людини, всі - люди літнього віку.
Топ коментарі
+2 Алексей Зиновьев
показати весь коментар09.09.2025 23:24 Відповісти Посилання
+2 Виталий #548501
показати весь коментар09.09.2025 23:34 Відповісти Посилання
+2 mg42ua
показати весь коментар09.09.2025 23:44 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але ж, парламенсько-президентські особи в Україні, ігнорують упродовж 4 років, внесення змін щодо прийняття суворих покарань, за такі злочини, під час дії Особливого періоду та воєнного стану!!
Тому коригувальники з московітами, спокійно й надалі, щоденно убивають Українців!! А Українцям на лохоМарафоні, продажнім ЗМІ, розводять теревені про якісь там «намагання», за 4 рокі, «хотіння напасти» на осіб з Урядового кварталу!! А поки, на них «хотять напасти» упродовж 4 років, Українців щоденно убивають коригувальникиз московітами або реальні найманці, як це відбулося з Фаріон, Парубієм!
Жодного з Урядового кварталу …
Значить, у машині був маячок...
що, не можна було рознести пенсії людям по дворах в супроводі поліцейського з автоматом ?
хтось понесе покарання за "построєнніє пенсіонерів" ?
.