Авіаудар РФ по Яровій: ідентифіковано тіла 20 загиблих, дані ще 4 – уточнюються, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ідентифікували 20 цивільних, які загинули внаслідок авіаудару російських військ по селищу Ярова Донецької області 9 вересня. Уточнення даних ще чотирьох загиблих триває.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Національній поліції.

Так, станом на 18:30 відомо про 24 загиблих і 19 поранених.

Зазначається, що для збору доказів воєнного злочину було створено додаткові слідчо-оперативні групи. Слідчі та криміналістична лабораторія працюють над ідентифікацією тіл. Вже ідентифіковано 20 загиблих, з них 15 жінок (54-79 років) і 9 чоловіків (53-87 років).

Серед поранених – 5 чоловіків, віком 50-79 років, і 14 жінок – від 38 до 72 років. У них діагностовано мінно-вибухові травми, ампутації, осколкові поранення, переломи.

Їх доправили до лікарень Словʼянська, Краматорська та Лиману.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 24 людини загинули, понад 20 поранених.