УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9364 відвідувача онлайн
Новини Удар РФ по Яровій на Донеччині
295 0

МЗС Польщі про російський удар по Яровій: "Злочинна та цинічна атака"

Польща виділила кошти для розмінування забруднених територій України

Міністерство закордонних справ Польщі виступило із заявою щодо російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, унаслідок якого загинуло 23 людини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт МЗС Польщі в соцмережі Х.

У відомстві назвали атаку "злочинною та цинічною", оскільки вона вразила невинних цивільних, серед яких були й люди, які отримували пенсії.

"Ми найрішучіше засуджуємо цей варварський акт. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам і близьким жертв", - заявили у польському міністерстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ліпавський про удар РФ по Яровій: "Настав час для жорсткіших санкцій"

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.

Автор: 

Польща (8808) Донецька область (9530) Краматорський район (662) Ярова (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 