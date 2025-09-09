МЗС Польщі про російський удар по Яровій: "Злочинна та цинічна атака"
Міністерство закордонних справ Польщі виступило із заявою щодо російського авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, унаслідок якого загинуло 23 людини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт МЗС Польщі в соцмережі Х.
У відомстві назвали атаку "злочинною та цинічною", оскільки вона вразила невинних цивільних, серед яких були й люди, які отримували пенсії.
"Ми найрішучіше засуджуємо цей варварський акт. Висловлюємо найщиріші співчуття родинам і близьким жертв", - заявили у польському міністерстві.
Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль