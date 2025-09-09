РУС
МИД Польши о российском ударе по Яровой: Преступная и циничная атака

Польша выделила средства для разминирования загрязненных территорий Украины

Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением относительно российского авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, в результате которого погибли 23 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт МИД Польши в соцсети Х.

В ведомстве назвали атаку "преступной и циничной", поскольку она поразила невинных гражданских, среди которых были и люди, которые получали пенсии.

"Мы решительно осуждаем этот варварский акт. Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким жертв", - заявили в польском министерстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Липавский об ударе РФ по Яровой: Пришло время для более жестких санкций

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.

Польша (8660) Донецкая область (10707) Краматорский район (653) Яровая (8)
А польські ХВермери теж співчувають блокуючи пункти пропуску?
09.09.2025 18:15 Ответить
 
 