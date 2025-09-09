МИД Польши о российском ударе по Яровой: Преступная и циничная атака
Министерство иностранных дел Польши выступило с заявлением относительно российского авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, в результате которого погибли 23 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт МИД Польши в соцсети Х.
В ведомстве назвали атаку "преступной и циничной", поскольку она поразила невинных гражданских, среди которых были и люди, которые получали пенсии.
"Мы решительно осуждаем этот варварский акт. Выражаем самые искренние соболезнования семьям и близким жертв", - заявили в польском министерстве.
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.
