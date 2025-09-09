Липавский об ударе РФ по Яровой: Настало время для более жестких санкций
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал ввести более жесткие санкции против России после авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли более 20 гражданских.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Липавский подчеркнул, что российские войска совершили еще одно "хладнокровное убийство", унеся жизни мирных жителей.
"Пришло время для более жестких санкций, более сильной поддержки Украины и справедливости для жертв", - отметил глава чешского МИД.
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій, до якого хочуть включити повну заборону видачу туристичних віз для громадян РФ. Рішення очікується вже 12 вересня.