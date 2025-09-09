РУС
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал ввести более жесткие санкции против России после авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли более 20 гражданских.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Липавский подчеркнул, что российские войска совершили еще одно "хладнокровное убийство", унеся жизни мирных жителей.

"Пришло время для более жестких санкций, более сильной поддержки Украины и справедливости для жертв", - отметил глава чешского МИД.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.

Настав час для Трампа висловити який він незадоволений та звинувати демократів.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:04 Ответить
настав час уже уничтожить оркостан !!!(((вы думаете он вас пожалеет ???)))
показать весь комментарий
09.09.2025 17:09 Ответить
Це вже не смішно,Ліпавський.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:13 Ответить
це так пуйло захищає ркскоязичних ,
показать весь комментарий
09.09.2025 17:14 Ответить
Як добре, що язики без кісток !!!!!
показать весь комментарий
09.09.2025 17:17 Ответить
🫠Росіянам можуть відмінити шенгенську візу - туристи з боліт заполонили курорти Франції, Італії та Греції, тож європейські країни вирішили позбавити жителів мордора привілею улюблених подорожей.

Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій, до якого хочуть включити повну заборону видачу туристичних віз для громадян РФ. Рішення очікується вже 12 вересня.
показать весь комментарий
09.09.2025 17:23 Ответить
наша пісня гарна й нова, починаймо її знову
показать весь комментарий
09.09.2025 17:53 Ответить
 
 