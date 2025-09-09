Липавский об ударе РФ по Яровой: Настало время для более жестких санкций

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский призвал ввести более жесткие санкции против России после авиаудара по поселку Яровая в Донецкой области, где погибли более 20 гражданских.

Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Липавский подчеркнул, что российские войска совершили еще одно "хладнокровное убийство", унеся жизни мирных жителей.

"Пришло время для более жестких санкций, более сильной поддержки Украины и справедливости для жертв", - отметил глава чешского МИД.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кошта об ударе РФ по Яровой: Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире?