Кошта об ударе РФ по Яровой: Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире?

Президент Европейского Совета Антониу Кошта осудил российский авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области 9 сентября, который оборвал жизни по меньшей мере 23 гражданских.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия прекратит убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" - отметил топ-дипломат.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что эскалация Россией ударов доказывает, что Москва хочет войны, а не мира.

"Пока мы обсуждали европейское будущее Украины в Европарламенте, Россия продолжает забирать жизни мирных жителей. Сегодня более 20 человек погибли в очереди за пенсиями", - отметила она на платформе Х.

Кос также подчеркнула, что "курс Украины определен: вступление в ЕС, свобода, Европа".

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.

Сибига уже призвал мир действовать немедленно.