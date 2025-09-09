РУС
Кошта об ударе РФ по Яровой: Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире?

Яровая обстрел
Фото: Нацполіція

Президент Европейского Совета Антониу Кошта осудил российский авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области 9 сентября, который оборвал жизни по меньшей мере 23 гражданских.

Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия прекратит убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" - отметил топ-дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна об ударе РФ по Яровой: "Бить по гражданским, ожидающим пенсию, - шокирующее проявление негуманности Путина"

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что эскалация Россией ударов доказывает, что Москва хочет войны, а не мира.

"Пока мы обсуждали европейское будущее Украины в Европарламенте, Россия продолжает забирать жизни мирных жителей. Сегодня более 20 человек погибли в очереди за пенсиями", - отметила она на платформе Х.

Кос также подчеркнула, что "курс Украины определен: вступление в ЕС, свобода, Европа".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Константиновке ФАБом, FPV-дроном и артиллерией: есть раненые, 4 человека под завалами. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.

Сибига уже призвал мир действовать немедленно.

Автор: 

Еврокомиссия (1529) обстрел (29450) Донецкая область (10707) Краматорский район (653) Яровая (8) Антониу Кошта (77)
Думаю, до вечора ми почуємо від кацапів що це Україна сама скинула бомбу, ракету, дрона, гранати чи будь що. Або, як мінімум, порушила РЕБом мирний проліт руської ракети та спровокувала її падіння прямо на голови пенсіонерам.
09.09.2025 15:22 Ответить
цим старим маразматикам час приймати якісь ліки - хто їм втовк, що росія десь говорить про мир. Вони постійно говорять лише про війну
09.09.2025 15:23 Ответить
перепрошую, за старого. Він не старий
09.09.2025 15:25 Ответить
Де сосія говорить про мир???
09.09.2025 15:28 Ответить
Всюди. Про "рускій мір".
09.09.2025 15:42 Ответить
Бла-бла-бла. Скоро про стурбованість почуємо.
**** на кого розраховані ці балачки, для чого?
09.09.2025 16:07 Ответить
Робота така, триндіти.
09.09.2025 16:22 Ответить
Останній абзац - повний абзац.
"Сибіга вже закликав світ діяти негайно Джерело: https://censor.net/ua/n3573117.!

то у нього посадові обов'язки так прописані??? Як тільки шо - писати в соцмережах "закликаю ... "
09.09.2025 16:35 Ответить
 
 