Кошта об ударе РФ по Яровой: Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире?
Президент Европейского Совета Антониу Кошта осудил российский авиаудар по поселку Яровая в Донецкой области 9 сентября, который оборвал жизни по меньшей мере 23 гражданских.
Об этом он написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия прекратит убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" - отметил топ-дипломат.
Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что эскалация Россией ударов доказывает, что Москва хочет войны, а не мира.
"Пока мы обсуждали европейское будущее Украины в Европарламенте, Россия продолжает забирать жизни мирных жителей. Сегодня более 20 человек погибли в очереди за пенсиями", - отметила она на платформе Х.
Кос также подчеркнула, что "курс Украины определен: вступление в ЕС, свобода, Европа".
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 23 человека погибли, более 20 раненых.
Сибига уже призвал мир действовать немедленно.
**** на кого розраховані ці балачки, для чого?
"Сибіга вже закликав світ діяти негайно Джерело: https://censor.net/ua/n3573117.!
то у нього посадові обов'язки так прописані??? Як тільки шо - писати в соцмережах "закликаю ... "