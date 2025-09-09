РУС
Сибига об ударе РФ по Яровой: Призываем мир действовать немедленно. ФОТОрепортаж

Мир и партнеры Украины должны отреагировать на зверский удар войск РФ по Яровой в Донецкой области в момент выдачи пенсий.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что, по меньшей мере, 21 мирный житель был убит и более двух десятков ранены в результате варварского прямого удара российской авиабомбы по обычным людям, которые стояли в очереди за пенсиями в селе Яровая Донецкой области.

"Это ужасное преступление требует мирового осуждения и решительных действий. Мы призываем мир высказаться и действовать немедленно. Мы обращаемся к европейским партнерам, Соединенным Штатам, членам G20 и всем, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, принять меры", - отмечает министр.

Также читайте: Смелянский об ударе по Яровой в момент выдачи пенсий: Координаты могли сдать. Договорились изменить процедуру выплаты в прифронтовой зоне

удар по Яровой
Фото: Яровая / Офис генпрокурора
удар по Яровой
Фото: Яровая / Офис генпрокурора
удар по Яровой
Фото: Яровая / Офис генпрокурора

По его словам, МИД уже информирует всех партнеров и международные организации о деталях этого ужасного преступления.

"И мы ожидаем мощной реакции. Российские преступники должны понести ответственность за это и другие зверства. Российская пропаганда заявляет, что "спасает" людей в Донецкой области, но на самом деле - сбрасывает массированные авиабомбы на мирных жителей, которые пришли получить пенсии. Россия несет только смерть, ужас и разрушения.

Коллективные и решительные действия, в частности разрушительное санкционное давление и дополнительная поддержка обороны и устойчивости Украины, могут и должны остановить российский террор", - отметил Сибига.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере, 21 человек погиб, более 20 раненых.

Донецкая область (10707) Сибига Андрей (634) Краматорский район (653) Яровая (8)
Навіть сатана у пеклі притих від такого жаху!
09.09.2025 13:46
+8
А світу пойуху шо витворяє цей нелюд. Вони д'яволу червоні доріжки стелять. Тварі, шо ***** шо лідери великих держав світу!
09.09.2025 13:52
+7
Черговий заклик в порожнечу. Безнаказанність яку допускає цей самий світ по відношенню до кацапні і породжує подібні звірства. Занепокоєння, стурбованість...і про цей випадок геноциду теж забудуть через два дні.
09.09.2025 13:50
Як ви так призиваєте до негайних дій,що ті кого ви призиваєте зберуться в кінці тижня? Чи розумієте ви всі що може бути 20 помножене на 5?
А світу пойуху шо витворяє цей нелюд. Вони д'яволу червоні доріжки стелять. Тварі, шо ***** шо лідери великих держав світу!
Зачекай світ ще не поміняв памперси .
світу то все до одного місця, вечором буде потужна відповідь відосом
росия будет УНИЧТОЖЕНА !!!(((
скоєння цього злочину було тільки питанням часу... звичайно, всі знали, що ми воюємо з нелюдями..., обстріл Краматорського вокзалу чогось всі швидко забули, обстріл чисельних шкіл, лікарень, полювання на цивільні швидкі теж не згадуються..., а Охматдит..., людей треба вивозити та розселяти а не возити їм продукти та пенсії...
світові *****
