Сибига об ударе РФ по Яровой: Призываем мир действовать немедленно. ФОТОрепортаж

Мир и партнеры Украины должны отреагировать на зверский удар войск РФ по Яровой в Донецкой области в момент выдачи пенсий.

Об этом сообщил глава МИД Украины Андрей Андрей Сибига

Он напомнил, что, по меньшей мере, 21 мирный житель был убит и более двух десятков ранены в результате варварского прямого удара российской авиабомбы по обычным людям, которые стояли в очереди за пенсиями в селе Яровая Донецкой области.

"Это ужасное преступление требует мирового осуждения и решительных действий. Мы призываем мир высказаться и действовать немедленно. Мы обращаемся к европейским партнерам, Соединенным Штатам, членам G20 и всем, кто ценит человеческую жизнь и Устав ООН, принять меры", - отмечает министр.

Фото: Яровая / Офис генпрокурора

По его словам, МИД уже информирует всех партнеров и международные организации о деталях этого ужасного преступления.

"И мы ожидаем мощной реакции. Российские преступники должны понести ответственность за это и другие зверства. Российская пропаганда заявляет, что "спасает" людей в Донецкой области, но на самом деле - сбрасывает массированные авиабомбы на мирных жителей, которые пришли получить пенсии. Россия несет только смерть, ужас и разрушения.

Коллективные и решительные действия, в частности разрушительное санкционное давление и дополнительная поддержка обороны и устойчивости Украины, могут и должны остановить российский террор", - отметил Сибига.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере, 21 человек погиб, более 20 раненых.