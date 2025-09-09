Сибіга про удар РФ по Яровій: Закликаємо світ діяти негайно. ФОТОрепортаж

Світ та партнери України мають відреагувати на звірячий удар військ РФ по Яровій на Донеччині у момент видачі пенсій.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що щонайменше 21 мирного жителя було вбито і понад два десятки поранено внаслідок варварського прямого удару російської авіабомби по звичайних людях, які стояли в черзі за пенсіями в селі Ярова Донецької області.

"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів", - наголошує міністр.

Фото: Ярова / Офіс генпрокурора

За його словами, МЗС вже інформує всіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину.

"І ми очікуємо на потужну реакцію. Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства. Російська пропаганда заявляє, що "рятує" людей у Донецькій області, але насправді - скидає масовані авіабомби на мирних жителів, які прийшли отримати пенсії. Росія несе лише смерть, жах і руйнування.

Колективні та рішучі дії, зокрема руйнівний санкційний тиск і додаткова підтримка оборони та стійкості України, можуть і мають зупинити російський терор", - зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених.