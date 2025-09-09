УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10579 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар РФ по Яровій на Донеччині
1 489 8

Сибіга про удар РФ по Яровій: Закликаємо світ діяти негайно. ФОТОрепортаж

Світ та партнери України мають відреагувати на звірячий удар військ РФ по Яровій на Донеччині у момент видачі пенсій.

Про це повідомив голова МЗС України Андрій Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що щонайменше 21 мирного жителя було вбито і понад два десятки поранено внаслідок варварського прямого удару російської авіабомби по звичайних людях, які стояли в черзі за пенсіями в селі Ярова Донецької області.

"Цей жахливий злочин вимагає світового засудження та рішучих дій. Ми закликаємо світ висловитися і діяти негайно. Ми звертаємося до європейських партнерів, Сполучених Штатів, членів G20 та всіх, хто цінує людське життя і Статут ООН, вжити заходів", - наголошує міністр.

Також читайте: Смілянський про удар по Яровій у момент видачі пенсій: Координати могли здати. Домовились змінити процедуру виплати у прифронтовій зоні

удар по Яровій
Фото: Ярова / Офіс генпрокурора
удар по Яровій
Фото: Ярова / Офіс генпрокурора
удар по Яровій
Фото: Ярова / Офіс генпрокурора

За його словами, МЗС вже інформує всіх партнерів та міжнародні організації про деталі цього жахливого злочину.

"І ми очікуємо на потужну реакцію. Російські злочинці повинні понести відповідальність за цей та інші звірства. Російська пропаганда заявляє, що "рятує" людей у Донецькій області, але насправді - скидає масовані авіабомби на мирних жителів, які прийшли отримати пенсії. Росія несе лише смерть, жах і руйнування.

Колективні та рішучі дії, зокрема руйнівний санкційний тиск і додаткова підтримка оборони та стійкості України, можуть і мають зупинити російський терор", - зазначив Сибіга.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених.

Автор: 

Донецька область (9530) Сибіга Андрій (643) Краматорський район (662) Ярова (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Навіть сатана у пеклі притих від такого жаху!
показати весь коментар
09.09.2025 13:46 Відповісти
Черговий заклик в порожнечу. Безнаказанність яку допускає цей самий світ по відношенню до кацапні і породжує подібні звірства. Занепокоєння, стурбованість...і про цей випадок геноциду теж забудуть через два дні.
показати весь коментар
09.09.2025 13:50 Відповісти
Як ви так призиваєте до негайних дій,що ті кого ви призиваєте зберуться в кінці тижня? Чи розумієте ви всі що може бути 20 помножене на 5?
показати весь коментар
09.09.2025 13:51 Відповісти
А світу пойуху шо витворяє цей нелюд. Вони д'яволу червоні доріжки стелять. Тварі, шо ***** шо лідери великих держав світу!
показати весь коментар
09.09.2025 13:52 Відповісти
Зачекай світ ще не поміняв памперси .
показати весь коментар
09.09.2025 13:57 Відповісти
світу то все до одного місця, вечором буде потужна відповідь відосом
показати весь коментар
09.09.2025 14:10 Відповісти
росия будет УНИЧТОЖЕНА !!!(((
показати весь коментар
09.09.2025 14:12 Відповісти
 
 