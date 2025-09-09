Цахкна об ударе РФ по Яровой: "Бить по гражданским, ожидающим пенсию - шокирующее проявление негуманности Путина"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возмутился российским ударом по селу Яровая в Донецкой области во время выдачи пенсий, что привело к гибели более 20 гражданских.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Бить по гражданским, когда они ожидают получения своих пенсий - шокирующее проявление негуманности со стороны Путина и его войска. Давно прошло время, когда перед ним можно было стелить красный ковер", - отметил Цахкна, намекая на торжественный прием российского диктатора на Аляске.

Министр призвал международное сообщество усилить давление на Россию до невыносимого уровня и продолжать непоколебимую поддержку Украины в защите народа и свободы.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 21 человек погиб, более 20 раненых. Сибига уже призвал мир действовать немедленно.

