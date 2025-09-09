РУС
Удар РФ по Яровой на Донетчине
1 530 40

Цахкна об ударе РФ по Яровой: "Бить по гражданским, ожидающим пенсию - шокирующее проявление негуманности Путина"

Маргус, Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна возмутился российским ударом по селу Яровая в Донецкой области во время выдачи пенсий, что привело к гибели более 20 гражданских.

Об этом он написал в Х, передает Цензор.НЕТ.

"Бить по гражданским, когда они ожидают получения своих пенсий - шокирующее проявление негуманности со стороны Путина и его войска. Давно прошло время, когда перед ним можно было стелить красный ковер", - отметил Цахкна, намекая на торжественный прием российского диктатора на Аляске.

Министр призвал международное сообщество усилить давление на Россию до невыносимого уровня и продолжать непоколебимую поддержку Украины в защите народа и свободы.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 21 человек погиб, более 20 раненых. Сибига уже призвал мир действовать немедленно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нацполиция об ударе РФ по Яровой: среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты, до линии соприкосновения - 8 км. ФОТО

обстрел (29450) Донецкая область (10707) Цахкна Маргус (73) Краматорский район (653) Яровая (8)
"Не гуманності" це коли безхатьку не подав....А цей покидьок - найстрашніший терорист століття!!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:21 Ответить
на четвертому році війни ще не всі зрозуміли що від Путніна не варто очікувати якоїсь гуманності. Цей пан не зрозумів, люди, які зібралися в чергу теж
показать весь комментарий
09.09.2025 14:22 Ответить
четвертому???
показать весь комментарий
09.09.2025 14:23 Ответить
четвертому
показать весь комментарий
09.09.2025 14:24 Ответить
Ти заперечуєш російську військову агресію 2014 року?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:26 Ответить
звісно ні - це факт
показать весь комментарий
09.09.2025 14:30 Ответить
Значить в нас 11 рік війни, а не четвертий.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:45 Ответить
Фактично так є, але до 2022 війна була іншою. Іншим було її сприйняття європейцями та більшістю українців. Так, можна було перед війною дописати повномаштабна, але думаю більшість читачів цензору мене зрозуміло вірно.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:15 Ответить
Звичайно, що війна була інша, бо й влада була інша. А говорять про чотири роки лише для того, щоб не порівнювали дії тодішньої і теперішньої влади.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:20 Ответить
Спитав думку штучного інтелекту. Він знає хто такий *****, якщо що)
Юридично в Україні війна чи ні?
Ні, юридично в Україні не оголошено стан війни з Росією. Замість цього діє правовий режим воєнного стану, який було введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ і затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Цей режим неодноразово продовжувався Верховною Радою України на 90 діб кожний раз, і станом на вересень 2025 року він продовжує діяти до 5 листопада 2025 року (згідно з Законом України від 15 липня 2025 року № 4524-IX).
показать весь комментарий
09.09.2025 14:43 Ответить
Я теж спитав -

чи є те ж саме стан війни та оголошення війни

Це важливе і тонке питання. Юридично та історично поняття "стан війни" і "оголошення війни" не є тотожними.

Оголошення війни - це формальна юридична та дипломатична процедура, що передбачає офіційне повідомлення однією державою іншої про припинення мирних відносин та початок стану війни. Згідно з Гаазькою конвенцією 1907 року, військові дії не повинні розпочинатися без попереднього "мотивованого оголошення війни" або "ультиматуму з умовним оголошенням війни".

Стан війни - це фактичне існування збройного конфлікту між державами. Він виникає з моменту початку воєнних дій, незалежно від того, чи було офіційне оголошення війни. Стан війни тягне за собою певні юридичні наслідки, визначені міжнародним правом (наприклад, норми ведення бойових дій, поводження з військовополоненими тощо).

Ключові відмінності:

Формальність: Оголошення війни - це офіційний акт, тоді як стан війни - це фактичний стан речей.

Виникнення: Стан війни може виникнути без оголошення війни, як це сталося у випадку нападу Німеччини на СРСР. Напад сам по собі є початком збройного конфлікту, що автоматично створює стан війни.

Мета: Оголошення війни було покликане попередити супротивника та нейтральні держави про початок збройного конфлікту. ******* міжнародне право, зокрема Статут ООН, забороняє агресію та застосування сили, тому офіційне оголошення війни, як таке, втратило своє первісне значення, адже зазвичай агресор уникає цього формального акту.

Правові наслідки: І оголошення війни, і сам факт початку воєнних дій призводять до виникнення юридичного стану війни, який регулюється нормами міжнародного гуманітарного права.

Отже, можна сказати, що оголошення війни є одним зі способів встановлення стану війни, але не єдиним. Стан війни може настати і внаслідок раптового нападу, як це було у 1941 році.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:55 Ответить
Яка гуманність вбивці - якому все сходить з рук?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:24 Ответить
Це не лише *****, на московії - оркостані 99,99% таких потвор
показать весь комментарий
09.09.2025 14:24 Ответить
Ще через кілька сотень тисяч, а може й через кілька мільйонів убитих українців ми будемо читати те саме. Така вона, війна на виснаження, що вдієш.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:26 Ответить
"війна на виснаження"?...а які ще війни бувають?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:28 Ответить
Наприклад бліцкриг.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:33 Ответить
І яка війна закінчилася бліцкригом?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:35 Ответить
Та погугліть, що я буду вікіпедію тут переписувати.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:39 Ответить
,,негуманності"... То це так зараз зветься??!!! Щоб ви вже всі на собі відчули цю ,,негуманність"!!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:26 Ответить
В Непалі революція. Премьеру подав у відставку, міністри тікають. Катманду охоплене полум'ям. До речі, у Непалі правили комуняки.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:27 Ответить
Выразить озабоченность(в переводе- строго по...й).
показать весь комментарий
09.09.2025 14:41 Ответить
Китай може почати СВО. А може і ні. Але якщо почне і загрузне, то може зменшить увагу до Тайвань.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:50 Ответить
Ще цього Трампу не вистачало
показать весь комментарий
09.09.2025 14:48 Ответить
Чекаю, коли притомні політики почнуть обурюватися коротко:
- Бити по цивільним може тільки #уйLо !
показать весь комментарий
09.09.2025 14:30 Ответить
Очень это все странно. Люди живут в нескольких километрах от фронта. Я понимаю, что там не ловит связь для карт и терминалов, но все же, что они там покупают и у кого? Почему бы не перенести выдачу пенсий за километров 20 оттуда?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:31 Ответить
хліб купують, коли привозять. Цукор. Сіль. Ліки, але за ними частіше треба їхати подалі від лінії фронту. Ще оплачують послуги по господарству. І складають на випадок, якщо раптом таки прийдеться виїзджати терміново
показать весь комментарий
09.09.2025 14:36 Ответить
ну і на похорон... Люди не хочуть щоб їх закопали без похорону, без труни, без священника
показать весь комментарий
09.09.2025 14:39 Ответить
Т.е по большей части деньги они всё равно тратят подальше от фронта. Значит логично подальше от фронта их и выдавать.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:53 Ответить
теоретично ви праві, Женя Дюков, а практично не всі вже здатні кудись їхати. І якщо треба витрачати подалі від фронта, просять більш болодих пенсіонерів.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:15 Ответить
Согласен, с Вами. Просто не могу придумать, как без скоплений проворачивать такую выдачу без столпотворений. Уже сам факт, что кто-то едет туда выполнять функцию почты поражает.
показать весь комментарий
09.09.2025 15:36 Ответить
тому шо там купа "бабушок", які окрім тереХФІзора нічого не бачать. не най там і чеакють "русскій мір"
є у мене родичі і в Дружовці і там поряд, так всі топили, падли, за "рускій мір", а тепер, суки, зрозуміли що їм буде
показать весь комментарий
09.09.2025 14:38 Ответить
перестаньте їх клясти. Вони й так вже заплатили за все що могли
показать весь комментарий
09.09.2025 14:40 Ответить
Приїть сюди і подивись, щоб не було у тебе питаннь "очень все єто странно".
показать весь комментарий
09.09.2025 14:40 Ответить
Удались с цензора, чтоб мне ещё и легче читалось. Кроме спама ничего написать не можешь. То страна ему не такая, то пенсионеры в прифронтовой зоне. Кроме шума ничего.
показать весь комментарий
09.09.2025 14:56 Ответить
"Міністр закликав міжнародну спільноту" - це хто такі? ми про антілоп ГНУ в Африці, чи про нільских крокодилів?
показать весь комментарий
09.09.2025 14:34 Ответить
польський провокатор?
показать весь комментарий
09.09.2025 15:18 Ответить
Та яка гуманність?! Невже ці європейці ще не зрозуміли, що мета фашиста пуйло - знищення України і українців!!
А Трамп взагалі закосив, виставляє війну в Україні як дрібний конфлікт між сусідніми племенами!
показать весь комментарий
09.09.2025 14:47 Ответить
путін і гуманність то речі не сумістні . Нашим -б не завадило перейняти опит путіна , а то бавимся в гуманізм зі звіром .
показать весь комментарий
09.09.2025 14:48 Ответить
Я добре, що у Євросоюзі є такі міністри іноземних справ, на жаль, не з найвливовіших країн
показать весь комментарий
09.09.2025 14:48 Ответить
 
 