Цахкна про удар РФ по Яровій: "Бити по цивільних, які очікують на пенсію, - шокуючий прояв негуманності Путіна"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна обурився російським ударом по селу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, що призвело до загибелі понад 20 цивільних.

Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

"Бити по цивільних, коли вони очікують на отримання своїх пенсій, - шокуючий прояв негуманності з боку Путіна і його війська. Давно минув час, коли перед ним можна було стелити червоний килим", - зазначив Цахкна, натякаючи на урочистий прийом російського диктатора на Алясці.

Міністр закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України у захисті народу і свободи.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. Сибіга вже закликав світ діяти негайно.

