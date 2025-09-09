УКР
Цахкна про удар РФ по Яровій: "Бити по цивільних, які очікують на пенсію, - шокуючий прояв негуманності Путіна"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна обурився російським ударом по селу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, що призвело до загибелі понад 20 цивільних.

Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.

"Бити по цивільних, коли вони очікують на отримання своїх пенсій, - шокуючий прояв негуманності з боку Путіна і його війська. Давно минув час, коли перед ним можна було стелити червоний килим", - зазначив Цахкна, натякаючи на урочистий прийом російського диктатора на Алясці.

Міністр закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України у захисті народу і свободи.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. Сибіга вже закликав світ діяти негайно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нацполіція про удар РФ по Яровій: серед жертв - місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, до лінії зіткнення - 8 км. ФОТО

+13
"Не гуманності" це коли безхатьку не подав....А цей покидьок - найстрашніший терорист століття!!
показати весь коментар
09.09.2025 14:21 Відповісти
+6
Це не лише *****, на московії - оркостані 99,99% таких потвор
показати весь коментар
09.09.2025 14:24 Відповісти
+3
,,негуманності"... То це так зараз зветься??!!! Щоб ви вже всі на собі відчули цю ,,негуманність"!!
показати весь коментар
09.09.2025 14:26 Відповісти
на четвертому році війни ще не всі зрозуміли що від Путніна не варто очікувати якоїсь гуманності. Цей пан не зрозумів, люди, які зібралися в чергу теж
показати весь коментар
09.09.2025 14:22 Відповісти
четвертому???
показати весь коментар
09.09.2025 14:23 Відповісти
четвертому
показати весь коментар
09.09.2025 14:24 Відповісти
Ти заперечуєш російську військову агресію 2014 року?
показати весь коментар
09.09.2025 14:26 Відповісти
звісно ні - це факт
показати весь коментар
09.09.2025 14:30 Відповісти
Значить в нас 11 рік війни, а не четвертий.
показати весь коментар
09.09.2025 14:45 Відповісти
Фактично так є, але до 2022 війна була іншою. Іншим було її сприйняття європейцями та більшістю українців. Так, можна було перед війною дописати повномаштабна, але думаю більшість читачів цензору мене зрозуміло вірно.
показати весь коментар
09.09.2025 15:15 Відповісти
Звичайно, що війна була інша, бо й влада була інша. А говорять про чотири роки лише для того, щоб не порівнювали дії тодішньої і теперішньої влади.
показати весь коментар
09.09.2025 15:20 Відповісти
Спитав думку штучного інтелекту. Він знає хто такий *****, якщо що)
Юридично в Україні війна чи ні?
Ні, юридично в Україні не оголошено стан війни з Росією. Замість цього діє правовий режим воєнного стану, який було введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ і затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Цей режим неодноразово продовжувався Верховною Радою України на 90 діб кожний раз, і станом на вересень 2025 року він продовжує діяти до 5 листопада 2025 року (згідно з Законом України від 15 липня 2025 року № 4524-IX).
показати весь коментар
09.09.2025 14:43 Відповісти
Я теж спитав -

чи є те ж саме стан війни та оголошення війни

Це важливе і тонке питання. Юридично та історично поняття "стан війни" і "оголошення війни" не є тотожними.

Оголошення війни - це формальна юридична та дипломатична процедура, що передбачає офіційне повідомлення однією державою іншої про припинення мирних відносин та початок стану війни. Згідно з Гаазькою конвенцією 1907 року, військові дії не повинні розпочинатися без попереднього "мотивованого оголошення війни" або "ультиматуму з умовним оголошенням війни".

Стан війни - це фактичне існування збройного конфлікту між державами. Він виникає з моменту початку воєнних дій, незалежно від того, чи було офіційне оголошення війни. Стан війни тягне за собою певні юридичні наслідки, визначені міжнародним правом (наприклад, норми ведення бойових дій, поводження з військовополоненими тощо).

Ключові відмінності:

Формальність: Оголошення війни - це офіційний акт, тоді як стан війни - це фактичний стан речей.

Виникнення: Стан війни може виникнути без оголошення війни, як це сталося у випадку нападу Німеччини на СРСР. Напад сам по собі є початком збройного конфлікту, що автоматично створює стан війни.

Мета: Оголошення війни було покликане попередити супротивника та нейтральні держави про початок збройного конфлікту. ******* міжнародне право, зокрема Статут ООН, забороняє агресію та застосування сили, тому офіційне оголошення війни, як таке, втратило своє первісне значення, адже зазвичай агресор уникає цього формального акту.

Правові наслідки: І оголошення війни, і сам факт початку воєнних дій призводять до виникнення юридичного стану війни, який регулюється нормами міжнародного гуманітарного права.

Отже, можна сказати, що оголошення війни є одним зі способів встановлення стану війни, але не єдиним. Стан війни може настати і внаслідок раптового нападу, як це було у 1941 році.
показати весь коментар
09.09.2025 14:55 Відповісти
Яка гуманність вбивці - якому все сходить з рук?
показати весь коментар
09.09.2025 14:24 Відповісти
Ще через кілька сотень тисяч, а може й через кілька мільйонів убитих українців ми будемо читати те саме. Така вона, війна на виснаження, що вдієш.
показати весь коментар
09.09.2025 14:26 Відповісти
"війна на виснаження"?...а які ще війни бувають?
показати весь коментар
09.09.2025 14:28 Відповісти
Наприклад бліцкриг.
показати весь коментар
09.09.2025 14:33 Відповісти
І яка війна закінчилася бліцкригом?
показати весь коментар
09.09.2025 14:35 Відповісти
Та погугліть, що я буду вікіпедію тут переписувати.
показати весь коментар
09.09.2025 14:39 Відповісти
В Непалі революція. Премьеру подав у відставку, міністри тікають. Катманду охоплене полум'ям. До речі, у Непалі правили комуняки.
показати весь коментар
09.09.2025 14:27 Відповісти
Выразить озабоченность(в переводе- строго по...й).
показати весь коментар
09.09.2025 14:41 Відповісти
Китай може почати СВО. А може і ні. Але якщо почне і загрузне, то може зменшить увагу до Тайвань.
показати весь коментар
09.09.2025 14:50 Відповісти
Ще цього Трампу не вистачало
показати весь коментар
09.09.2025 14:48 Відповісти
Чекаю, коли притомні політики почнуть обурюватися коротко:
- Бити по цивільним може тільки #уйLо !
показати весь коментар
09.09.2025 14:30 Відповісти
Очень это все странно. Люди живут в нескольких километрах от фронта. Я понимаю, что там не ловит связь для карт и терминалов, но все же, что они там покупают и у кого? Почему бы не перенести выдачу пенсий за километров 20 оттуда?
показати весь коментар
09.09.2025 14:31 Відповісти
хліб купують, коли привозять. Цукор. Сіль. Ліки, але за ними частіше треба їхати подалі від лінії фронту. Ще оплачують послуги по господарству. І складають на випадок, якщо раптом таки прийдеться виїзджати терміново
показати весь коментар
09.09.2025 14:36 Відповісти
ну і на похорон... Люди не хочуть щоб їх закопали без похорону, без труни, без священника
показати весь коментар
09.09.2025 14:39 Відповісти
Т.е по большей части деньги они всё равно тратят подальше от фронта. Значит логично подальше от фронта их и выдавать.
показати весь коментар
09.09.2025 14:53 Відповісти
теоретично ви праві, Женя Дюков, а практично не всі вже здатні кудись їхати. І якщо треба витрачати подалі від фронта, просять більш болодих пенсіонерів.
показати весь коментар
09.09.2025 15:15 Відповісти
Согласен, с Вами. Просто не могу придумать, как без скоплений проворачивать такую выдачу без столпотворений. Уже сам факт, что кто-то едет туда выполнять функцию почты поражает.
показати весь коментар
09.09.2025 15:36 Відповісти
тому шо там купа "бабушок", які окрім тереХФІзора нічого не бачать. не най там і чеакють "русскій мір"
є у мене родичі і в Дружовці і там поряд, так всі топили, падли, за "рускій мір", а тепер, суки, зрозуміли що їм буде
показати весь коментар
09.09.2025 14:38 Відповісти
перестаньте їх клясти. Вони й так вже заплатили за все що могли
показати весь коментар
09.09.2025 14:40 Відповісти
Приїть сюди і подивись, щоб не було у тебе питаннь "очень все єто странно".
показати весь коментар
09.09.2025 14:40 Відповісти
Удались с цензора, чтоб мне ещё и легче читалось. Кроме спама ничего написать не можешь. То страна ему не такая, то пенсионеры в прифронтовой зоне. Кроме шума ничего.
показати весь коментар
09.09.2025 14:56 Відповісти
"Міністр закликав міжнародну спільноту" - це хто такі? ми про антілоп ГНУ в Африці, чи про нільских крокодилів?
показати весь коментар
09.09.2025 14:34 Відповісти
польський провокатор?
показати весь коментар
09.09.2025 15:18 Відповісти
Та яка гуманність?! Невже ці європейці ще не зрозуміли, що мета фашиста пуйло - знищення України і українців!!
А Трамп взагалі закосив, виставляє війну в Україні як дрібний конфлікт між сусідніми племенами!
показати весь коментар
09.09.2025 14:47 Відповісти
путін і гуманність то речі не сумістні . Нашим -б не завадило перейняти опит путіна , а то бавимся в гуманізм зі звіром .
показати весь коментар
09.09.2025 14:48 Відповісти
Я добре, що у Євросоюзі є такі міністри іноземних справ, на жаль, не з найвливовіших країн
показати весь коментар
09.09.2025 14:48 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 15:54 Відповісти
 
 