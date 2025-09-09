Цахкна про удар РФ по Яровій: "Бити по цивільних, які очікують на пенсію, - шокуючий прояв негуманності Путіна"
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна обурився російським ударом по селу Ярова на Донеччині під час видачі пенсій, що призвело до загибелі понад 20 цивільних.
Про це він написав у Х, передає Цензор.НЕТ.
"Бити по цивільних, коли вони очікують на отримання своїх пенсій, - шокуючий прояв негуманності з боку Путіна і його війська. Давно минув час, коли перед ним можна було стелити червоний килим", - зазначив Цахкна, натякаючи на урочистий прийом російського диктатора на Алясці.
Міністр закликав міжнародну спільноту посилити тиск на Росію до нестерпного рівня та продовжувати непохитну підтримку України у захисті народу і свободи.
Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. Сибіга вже закликав світ діяти негайно.
Юридично в Україні війна чи ні?
Ні, юридично в Україні не оголошено стан війни з Росією. Замість цього діє правовий режим воєнного стану, який було введено Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 у зв'язку з повномасштабним вторгненням російських військ і затверджено Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX. Цей режим неодноразово продовжувався Верховною Радою України на 90 діб кожний раз, і станом на вересень 2025 року він продовжує діяти до 5 листопада 2025 року (згідно з Законом України від 15 липня 2025 року № 4524-IX).
чи є те ж саме стан війни та оголошення війни
Це важливе і тонке питання. Юридично та історично поняття "стан війни" і "оголошення війни" не є тотожними.
Оголошення війни - це формальна юридична та дипломатична процедура, що передбачає офіційне повідомлення однією державою іншої про припинення мирних відносин та початок стану війни. Згідно з Гаазькою конвенцією 1907 року, військові дії не повинні розпочинатися без попереднього "мотивованого оголошення війни" або "ультиматуму з умовним оголошенням війни".
Стан війни - це фактичне існування збройного конфлікту між державами. Він виникає з моменту початку воєнних дій, незалежно від того, чи було офіційне оголошення війни. Стан війни тягне за собою певні юридичні наслідки, визначені міжнародним правом (наприклад, норми ведення бойових дій, поводження з військовополоненими тощо).
Ключові відмінності:
Формальність: Оголошення війни - це офіційний акт, тоді як стан війни - це фактичний стан речей.
Виникнення: Стан війни може виникнути без оголошення війни, як це сталося у випадку нападу Німеччини на СРСР. Напад сам по собі є початком збройного конфлікту, що автоматично створює стан війни.
Мета: Оголошення війни було покликане попередити супротивника та нейтральні держави про початок збройного конфлікту. ******* міжнародне право, зокрема Статут ООН, забороняє агресію та застосування сили, тому офіційне оголошення війни, як таке, втратило своє первісне значення, адже зазвичай агресор уникає цього формального акту.
Правові наслідки: І оголошення війни, і сам факт початку воєнних дій призводять до виникнення юридичного стану війни, який регулюється нормами міжнародного гуманітарного права.
Отже, можна сказати, що оголошення війни є одним зі способів встановлення стану війни, але не єдиним. Стан війни може настати і внаслідок раптового нападу, як це було у 1941 році.
- Бити по цивільним може тільки #уйLо !
є у мене родичі і в Дружовці і там поряд, так всі топили, падли, за "рускій мір", а тепер, суки, зрозуміли що їм буде
А Трамп взагалі закосив, виставляє війну в Україні як дрібний конфлікт між сусідніми племенами!