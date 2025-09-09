УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10579 відвідувачів онлайн
Новини Фото Удар РФ по Яровій на Донеччині
1 515 2

Нацполіція про удар РФ по Яровій: серед жертв - місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, до лінії зіткнення - 8 км. ФОТО

Сьогодні, 9 вересня, Росія скинула бомбу на людей під час отримання пенсій у Яровій на Донеччині. Щонайменше 21 людина загинула.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Деталі звірячого обстрілу

Як зазначається, о 10:53 війська РФ завдали підступного удару по місцю видачі пенсій у селищі Ярова Лиманської громади. Серед жертв – місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти. На місці обстрілу працює поліція.

"Від Ярової до лінії бойового зіткнення – близько 8 кілометрів. На місце воєнного злочину прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, підрозділ "Білий янгол". Інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смілянський про удар по Яровій у момент видачі пенсій: Координати могли здати. Домовились змінити процедуру виплати у прифронтовій зоні

Ярова обстріл
Фото: Нацполіція
Ярова обстріл
Фото: Нацполіція
Ярова обстріл
Фото: Нацполіція

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. Сибіга вже закликав світ діяти негайно.

Автор: 

Нацполіція (15464) Донецька область (9530) Краматорський район (662) Ярова (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Планують захопити Ярову. Тому позбавляються від пенсіонерів. Зайві витрати на пенсії їм не потрібні. Підлі, цинічні вбивці.
показати весь коментар
09.09.2025 14:05 Відповісти
Такої ж думки.Влада(місцева чи районна,а можливо і Центральна) вирішили проблему видачи пенсій.Вже багатьом цю пенсію ніколи не виплатять.Тому повинне бути кримінальне провадження і відповідати повинна не співробітниця Укрпошти і не водій,а представники влади.
показати весь коментар
09.09.2025 14:09 Відповісти
 
 