Нацполіція про удар РФ по Яровій: серед жертв - місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, до лінії зіткнення - 8 км. ФОТО
Сьогодні, 9 вересня, Росія скинула бомбу на людей під час отримання пенсій у Яровій на Донеччині. Щонайменше 21 людина загинула.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Деталі звірячого обстрілу
Як зазначається, о 10:53 війська РФ завдали підступного удару по місцю видачі пенсій у селищі Ярова Лиманської громади. Серед жертв – місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти. На місці обстрілу працює поліція.
"Від Ярової до лінії бойового зіткнення – близько 8 кілометрів. На місце воєнного злочину прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, підрозділ "Білий янгол". Інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 21 людина загинула, понад 20 поранених. Сибіга вже закликав світ діяти негайно.
