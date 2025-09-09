Нацполіція про удар РФ по Яровій: серед жертв - місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти, до лінії зіткнення - 8 км. ФОТО

Сьогодні, 9 вересня, Росія скинула бомбу на людей під час отримання пенсій у Яровій на Донеччині. Щонайменше 21 людина загинула.

Деталі звірячого обстрілу

Як зазначається, о 10:53 війська РФ завдали підступного удару по місцю видачі пенсій у селищі Ярова Лиманської громади. Серед жертв – місцеві пенсіонери та екіпаж Укрпошти. На місці обстрілу працює поліція.

"Від Ярової до лінії бойового зіткнення – близько 8 кілометрів. На місце воєнного злочину прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки, підрозділ "Білий янгол". Інформація щодо постраждалих та руйнування встановлюється", - йдеться у повідомленні.

