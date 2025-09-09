РУС
Нацполиция об ударе РФ по Яровой: среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты, до линии соприкосновения - 8 км. ФОТО

Сегодня, 9 сентября, Россия сбросила бомбу на людей во время получения пенсий в Яровой в Донецкой области. По меньшей мере, 21 человек погиб по меньшей мере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Детали зверского обстрела

Как отмечается, в 10:53 войска РФ нанесли коварный удар по месту выдачи пенсий в поселке Яровая Лиманской громады. Среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты. На месте обстрела работает полиция.

"От Яровой до линии боевого соприкосновения - около 8 километров. На место военного преступления прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, подразделение "Білий ангел". Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смелянский об ударе по Яровой в момент выдачи пенсий: Координаты могли сдать. Договорились изменить процедуру выплаты в прифронтовой зоне

Яровая обстрел
Фото: Нацполиция
Яровая обстрел
Фото: Нацполиция
Яровая обстрел
Фото: Нацполиция

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 21 человек погиб, более 20 раненых. Сибига уже призвал мир действовать немедленно.

Планують захопити Ярову. Тому позбавляються від пенсіонерів. Зайві витрати на пенсії їм не потрібні. Підлі, цинічні вбивці.
09.09.2025 14:05 Ответить
Такої ж думки.Влада(місцева чи районна,а можливо і Центральна) вирішили проблему видачи пенсій.Вже багатьом цю пенсію ніколи не виплатять.Тому повинне бути кримінальне провадження і відповідати повинна не співробітниця Укрпошти і не водій,а представники влади.
09.09.2025 14:09 Ответить
За 8 км.від лінії фронту .,де шастають ДРГ та дрони...возити пенсії та ще їх централізовано роздавати....сумнівна ініціатива...скоріше злочин, з особливо обтяжуючими наслідками...
09.09.2025 14:32 Ответить
8 км це лише трохи більше за максимальну дальність стрільби 120мм міномета. Там треба щоб давно були евакуйовані. Накрайняк, якщо хата дорожча за життя - по підвалах і пошребах сидіти, а не збиратись групами на виду у кацапів.
09.09.2025 14:40 Ответить
Масове вбивство відбулося прямо перед пам'ятником радянським окупантам, який чомусь біль ніж за десять років війни не знесли. Тобто ***** таким чином здійснив чергове жертвоприношення радянському режиму. Зло притягує Зло.
09.09.2025 14:41 Ответить
А якби вбивство відбулось перед пам"ятником воїнам УПА, що б ти вигадав? І якби знесли пам"ятник, то і не було б цього вбивства? А в інших тисячах місць, де куйло повбивав людей, які пам"ятники стояли?
ПС. В діях злочинців і вбивць логіки нема. Їм все одно, де вбивати. Зібрались би в іншому місці - вбив би в іншому.
09.09.2025 15:01 Ответить
Логіка в діях вбивць є - десятки років промивати мізки, зокрема і пам'ятниками совєцьким окупантам, щоб коли будуть вбивати, ти був радісний і щасливий, що живеш в найкращому місці у Всесвіті. Якби там стояли пам'ятники УПА, то місцеві українці не зчинили би в 2019 році масовий електоральний суїцид, а відповідно в 2025 році не чекали б приходу кацапів.
09.09.2025 15:22 Ответить
@ "Після кількаденних уражень цивільних авто на трасі Ізюм-Слов'янськ, безпечно можна було добратися з Ізюма в Слов'янськ, або з Дніпра у Слов'янськ (Краматорськ) через Барвінкове.
Вчора підари ефпівіхою уразили авто на трасі Барвінкове - Слов'янськ, на відстані приблизно 40-50 км від ЛБЗ. (Наче як дрономатки скидають fpv в глибокому тилу) Інші південніші траси прострілювались уже раніше.
Не хочу нагнітати, так як, що я як рядовий солдат можу розуміти у стратегічному військовому плануванні та обороні? Але мій цивільний досвід і здоровий глузд підказують, що перерізання логістики до Краматорської агломерації - це вже навіть не половина шляху до повної окупації Донеччини.
Сітки на трасах - це те, що повинно було бути на вчора. Є й інші необхідні кроки, про які писали побратими. Але реагувати потрібно вже. Інакше окупація Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Констянтинівки це найближчого майбутнього."
09.09.2025 14:45 Ответить
 
 