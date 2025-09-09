Нацполиция об ударе РФ по Яровой: среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты, до линии соприкосновения - 8 км. ФОТО

Сегодня, 9 сентября, Россия сбросила бомбу на людей во время получения пенсий в Яровой в Донецкой области. По меньшей мере, 21 человек погиб по меньшей мере.

Детали зверского обстрела

Как отмечается, в 10:53 войска РФ нанесли коварный удар по месту выдачи пенсий в поселке Яровая Лиманской громады. Среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты. На месте обстрела работает полиция.

"От Яровой до линии боевого соприкосновения - около 8 километров. На место военного преступления прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, подразделение "Білий ангел". Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - говорится в сообщении.

Фото: Нацполиция

