Нацполиция об ударе РФ по Яровой: среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты, до линии соприкосновения - 8 км. ФОТО
Сегодня, 9 сентября, Россия сбросила бомбу на людей во время получения пенсий в Яровой в Донецкой области. По меньшей мере, 21 человек погиб по меньшей мере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Детали зверского обстрела
Как отмечается, в 10:53 войска РФ нанесли коварный удар по месту выдачи пенсий в поселке Яровая Лиманской громады. Среди жертв - местные пенсионеры и экипаж Укрпочты. На месте обстрела работает полиция.
"От Яровой до линии боевого соприкосновения - около 8 километров. На место военного преступления прибыли следственно-оперативная группа, взрывотехники, подразделение "Білий ангел". Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой в Донецкой области во время выдачи пенсии: по меньшей мере 21 человек погиб, более 20 раненых. Сибига уже призвал мир действовать немедленно.
ПС. В діях злочинців і вбивць логіки нема. Їм все одно, де вбивати. Зібрались би в іншому місці - вбив би в іншому.
Вчора підари ефпівіхою уразили авто на трасі Барвінкове - Слов'янськ, на відстані приблизно 40-50 км від ЛБЗ. (Наче як дрономатки скидають fpv в глибокому тилу) Інші південніші траси прострілювались уже раніше.
Не хочу нагнітати, так як, що я як рядовий солдат можу розуміти у стратегічному військовому плануванні та обороні? Але мій цивільний досвід і здоровий глузд підказують, що перерізання логістики до Краматорської агломерації - це вже навіть не половина шляху до повної окупації Донеччини.
Сітки на трасах - це те, що повинно було бути на вчора. Є й інші необхідні кроки, про які писали побратими. Але реагувати потрібно вже. Інакше окупація Краматорська, Слов'янська, Дружківки та Констянтинівки це найближчого майбутнього."