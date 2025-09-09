УКР
Новини Удар РФ по Яровій на Донеччині
Кошта про удар РФ по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Ярова обстріл
Фото: Нацполіція

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта засудив російський авіаудар по селищу Ярова у Донецькій області 9 вересня, який обірвав життя щонайменше 23 цивільних. 

Про це він написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?" - зауважив топдипломат. 

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що ескалація Росією ударів доводить, що Москва хоче війни, а не миру.

"Поки ми обговорювали європейське майбутнє України в Європарламенті, Росія продовжує забирати життя мирних жителів. Сьогодні понад 20 людей загинули в черзі за пенсіями", - зазначила вона на платформі Х.

Кос також наголосила, що "курс України визначено: вступ до ЄС, свобода, Європа".

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.

Сибіга вже закликав світ діяти негайно.

Думаю, до вечора ми почуємо від кацапів що це Україна сама скинула бомбу, ракету, дрона, гранати чи будь що. Або, як мінімум, порушила РЕБом мирний проліт руської ракети та спровокувала її падіння прямо на голови пенсіонерам.
показати весь коментар
09.09.2025 15:22 Відповісти
цим старим маразматикам час приймати якісь ліки - хто їм втовк, що росія десь говорить про мир. Вони постійно говорять лише про війну
показати весь коментар
09.09.2025 15:23 Відповісти
перепрошую, за старого. Він не старий
показати весь коментар
09.09.2025 15:25 Відповісти
Де сосія говорить про мир???
показати весь коментар
09.09.2025 15:28 Відповісти
Всюди. Про "рускій мір".
показати весь коментар
09.09.2025 15:42 Відповісти
Бла-бла-бла. Скоро про стурбованість почуємо.
**** на кого розраховані ці балачки, для чого?
показати весь коментар
09.09.2025 16:07 Відповісти
Робота така, триндіти.
показати весь коментар
09.09.2025 16:22 Відповісти
 
 