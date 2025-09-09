Кошта про удар РФ по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?

Фото: Нацполіція

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта засудив російський авіаудар по селищу Ярова у Донецькій області 9 вересня, який обірвав життя щонайменше 23 цивільних.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія припинить вбивати людей? Коли президент Путін погодиться розпочати мирні переговори, на які вже погодився президент Зеленський?" - зауважив топдипломат.

Єврокомісар з питань розширення Марта Кос заявила, що ескалація Росією ударів доводить, що Москва хоче війни, а не миру.

"Поки ми обговорювали європейське майбутнє України в Європарламенті, Росія продовжує забирати життя мирних жителів. Сьогодні понад 20 людей загинули в черзі за пенсіями", - зазначила вона на платформі Х.

Кос також наголосила, що "курс України визначено: вступ до ЄС, свобода, Європа".

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.

Сибіга вже закликав світ діяти негайно.