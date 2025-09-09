Рашисти вдарили по Костянтинівці ФАБом, FPV-дроном та артилерією: є поранені, 4 особи під завалами. ФОТОрепортаж
Російські окупанти завдали низки ударів по Костянтинівці внаслідок чого зазнала руйнувань цивільна інфраструктура та постраждали цивільні.
Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.
Рашисти били з артилерії, FPV-дронами та авіабомбами ФАБ-500.
"Унаслідок артилерійського обстрілу було зафіксовано чотири влучання по місту. Поранення отримала одна цивільна особа, яка самостійно звернулася до медичного закладу міста Дружківки. Пошкоджено дев’ять об’єктів, серед яких – вісім приватних будинків та один багатоквартирний будинок.
Ще один обстріл здійснено за допомогою FPV-дрона, в результаті чого пошкоджено легковий автомобіль. Постраждалих, на щастя, немає.
Внаслідок авіаційного удару з використанням ФАБ-500 постраждали четверо цивільних осіб, які ймовірно залишаються під завалами. Пошкоджено багатоповерхові будинки та автостоянку", - йдеться в повідомленні.
