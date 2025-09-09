УКР
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав запровадити жорсткіші санкції проти Росії після авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, де загинули понад 20 цивільних.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліпавський наголосив, що російські війська скоїли ще одне "холоднокровне вбивство", забравши життя мирних жителів.

"Настав час для жорсткіших санкцій, сильнішої підтримки України та справедливості для жертв", - зазначив глава чеського МЗС.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.

Настав час для Трампа висловити який він незадоволений та звинувати демократів.
09.09.2025 17:04 Відповісти
настав час уже уничтожить оркостан !!!(((вы думаете он вас пожалеет ???)))
09.09.2025 17:09 Відповісти
Це вже не смішно,Ліпавський.
09.09.2025 17:13 Відповісти
це так пуйло захищає ркскоязичних ,
09.09.2025 17:14 Відповісти
Як добре, що язики без кісток !!!!!
09.09.2025 17:17 Відповісти
🫠Росіянам можуть відмінити шенгенську візу - туристи з боліт заполонили курорти Франції, Італії та Греції, тож європейські країни вирішили позбавити жителів мордора привілею улюблених подорожей.

Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій, до якого хочуть включити повну заборону видачу туристичних віз для громадян РФ. Рішення очікується вже 12 вересня.
09.09.2025 17:23 Відповісти
наша пісня гарна й нова, починаймо її знову
09.09.2025 17:53 Відповісти
 
 