Ліпавський про удар РФ по Яровій: "Настав час для жорсткіших санкцій"

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав запровадити жорсткіші санкції проти Росії після авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, де загинули понад 20 цивільних.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ліпавський наголосив, що російські війська скоїли ще одне "холоднокровне вбивство", забравши життя мирних жителів.

"Настав час для жорсткіших санкцій, сильнішої підтримки України та справедливості для жертв", - зазначив глава чеського МЗС.

Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кошта про удар РФ по Яровій: Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир?