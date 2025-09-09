Ліпавський про удар РФ по Яровій: "Настав час для жорсткіших санкцій"
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав запровадити жорсткіші санкції проти Росії після авіаудару по селищу Ярова на Донеччині, де загинули понад 20 цивільних.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Ліпавський наголосив, що російські війська скоїли ще одне "холоднокровне вбивство", забравши життя мирних жителів.
"Настав час для жорсткіших санкцій, сильнішої підтримки України та справедливості для жертв", - зазначив глава чеського МЗС.
Як повідомлялося, 9 вересня війська РФ ударили авіабомбою по Яровій на Донеччині під час видачі пенсії: щонайменше 23 людини загинули, понад 20 поранених.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Єврокомісія готує 19-й пакет санкцій, до якого хочуть включити повну заборону видачу туристичних віз для громадян РФ. Рішення очікується вже 12 вересня.