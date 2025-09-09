Авиаудар РФ по Яровой: идентифицированы тела 20 погибших, данные еще 4 – уточняются, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители идентифицировали 20 гражданских, погибших вследствие авиаудара российских войск по поселку Яровая Донецкой области 9 сентября. Уточнение данных еще четырех погибших продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

В частности, по состоянию на 18:30 известно о 24 погибших и 19 раненых.

Отмечается, что для сбора доказательств военного преступления были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория работают над идентификацией тел. Уже идентифицировано 20 погибших, из них 15 женщин (54-79 лет) и 9 мужчин (53-87 лет).

Среди раненых - 5 мужчин, в возрасте 50-79 лет, и 14 женщин - от 38 до 72 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы.

Их доставили в больницы Славянска, Краматорска и Лимана.

Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине во время выдачи пенсии: по меньшей мере 24 человека погибли, более 20 раненых.