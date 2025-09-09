РУС
Авиаудар РФ по Яровой: идентифицированы тела 20 погибших, данные еще 4 – уточняются, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители идентифицировали 20 гражданских, погибших вследствие авиаудара российских войск по поселку Яровая Донецкой области 9 сентября. Уточнение данных еще четырех погибших продолжается.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Национальной полиции.

В частности, по состоянию на 18:30 известно о 24 погибших и 19 раненых.

Отмечается, что для сбора доказательств военного преступления были созданы дополнительные следственно-оперативные группы. Следователи и криминалистическая лаборатория работают над идентификацией тел. Уже идентифицировано 20 погибших, из них 15 женщин (54-79 лет) и 9 мужчин (53-87 лет).

В настоящее время установлено, что вследствие вражеской атаки погибли 15 женщин в возрасте от 54 до 79 лет и 9 мужчин в возрасте 53-87 лет.

Среди раненых - 5 мужчин, в возрасте 50-79 лет, и 14 женщин - от 38 до 72 лет. У них диагностированы минно-взрывные травмы, ампутации, осколочные ранения, переломы.

Их доставили в больницы Славянска, Краматорска и Лимана.

Яровая авиаудар - полиция идентифицировала 20 погибших
Как сообщалось, 9 сентября войска РФ ударили авиабомбой по Яровой на Донетчине во время выдачи пенсии: по меньшей мере 24 человека погибли, более 20 раненых.

Вважаю що ці люди заслужили відпрацювавши у свій час все життя для процвітання України, щоб Держава Україна оголосила всеукраїнський День Жалоби ро невинно убієнним кідарами.
09.09.2025 21:05 Ответить
Легше стане, як оголосять? Тобі ще й про фламінго розкажуть. Нормальні українці й без оголошення з лютого 22-го року в жалобі і державники для того все зробили.
09.09.2025 22:34 Ответить
Думаю що Зеленський до такого не додумається. В нього інший світ. Я думаю що він і не в курсі. Нащо бабу хвилювати. Перемоги, контрнаступ.

Літак летить. Будет всех бамбить (с).
09.09.2025 22:56 Ответить
Твари кацапские. А вот кто додумался людей собирать в кучу в прифронтовом месте это вопрос ...
09.09.2025 21:13 Ответить
Кацапи б'ють по цивільних. Терористи. Ті пенсіонери, будучи молодими працювали ще в ''совку'', виробляли товари і для кацапні і можливо деякі працювали і на кацапщині.
09.09.2025 22:09 Ответить
Чекаємо потужної відповіді. Пане президент.
09.09.2025 22:53 Ответить
 
 