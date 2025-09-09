Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое ударило бы по военной машине РФ, - Зеленский. ВИДЕО
В видеообращении президент Владимир Зеленский призвал к значительному усилению санкционного давления на РФ после удара оккупантов по Яровой.
Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.
"Ужасный сегодня был удар россиян по поселку Яровая на Донетчине - удар управляемой авиабомбы. Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии. По состоянию на сейчас известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам - по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше - если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий. Российская экономика, российское государство должны испытывать боль каждый раз, когда убивают, каждый раз, когда наносят такие удары.
Без новых санкций не будет прогресса в дипломатии и во всех попытках завершить войну. И время важно. Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ударило ощутимо и без задержек именно по российской военной машине - именно по тем отраслям и сферам, которые влияют на агрессию. Отложенные эффекты на экономику не работают - россияне постоянно это доказывают новыми ударами", - сказал Зеленский.
Сидіти тобі у буцигарні, разом з усім кварталом.
Цинічна падла, а не президент воюючої країни.
Корупціонери виходять на волю після зниження застави в 20 разів
Професійні військові знаходяться під слідством
Командувачі, які врятували Україну у 2022-му і досі під слідством або "не при справах" оборони країни
Друзі найвеличнішого та його родини або при владі, або вже за кордоном
Патріоти (не залежно від політичних вподобань) на фронті або для фронту
"Слуги народу" та їхні знайомі/родичі або за кордоном, або замішані в корупційних схемах (або і те, і те)
Найвеличніше:
Згідно Конституції та законів України я відповідаю за мобілізацію, але переклав це на військових, і за зрив мобілізацій їх під суд!
Згідно Конституції та законів України я не маю права делегувати свої повноваження, але все делегував дєрьмаку
Я багато наобіцяв, але не виконав нічого з обіцяного і розвів вас як лохів - я ж не лох
Я збагатився в десятки разів і з міліонера став мультиміліонером, але барига - то Порошенко
Війна була вигідна "баризі", але заробляю на ній я і мої 5-6 менеджерів
Я не припинив війну (і сказав, що піду), але поки війна, то я при владі і міняти цього не хочу, бо мені і моїй родині/друзям - добре
І можна це все продовжувати до безкінечності, але "бубачка" - бох, а "кляті папєрєднікі" - зло
Он компанія юса Nvidia Corporation почала майже напряму поставки чіпів до ракет рашки.
Ну що правда через китайців.
По ходу юса хоче залишитись сама при черговому "перлхарборі".