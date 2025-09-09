Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое ударило бы по военной машине РФ, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский призвал к значительному усилению санкционного давления на РФ после удара оккупантов по Яровой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Ужасный сегодня был удар россиян по поселку Яровая на Донетчине - удар управляемой авиабомбы. Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии. По состоянию на сейчас известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам - по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше - если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий. Российская экономика, российское государство должны испытывать боль каждый раз, когда убивают, каждый раз, когда наносят такие удары.

Читайте: Зеленский о буферной зоне: Это "большая ошибка" для Украины

Без новых санкций не будет прогресса в дипломатии и во всех попытках завершить войну. И время важно. Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ударило ощутимо и без задержек именно по российской военной машине - именно по тем отраслям и сферам, которые влияют на агрессию. Отложенные эффекты на экономику не работают - россияне постоянно это доказывают новыми ударами", - сказал Зеленский.