1 064 27

Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое ударило бы по военной машине РФ, - Зеленский. ВИДЕО

В видеообращении президент Владимир Зеленский призвал к значительному усилению санкционного давления на РФ после удара оккупантов по Яровой.

Как информирует Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале главы государства.

"Ужасный сегодня был удар россиян по поселку Яровая на Донетчине - удар управляемой авиабомбы. Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии. По состоянию на сейчас известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам - по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше - если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий. Российская экономика, российское государство должны испытывать боль каждый раз, когда убивают, каждый раз, когда наносят такие удары.

Читайте: Зеленский о буферной зоне: Это "большая ошибка" для Украины

Без новых санкций не будет прогресса в дипломатии и во всех попытках завершить войну. И время важно. Слишком долго уже нет усиления давления на Россию, которое бы ударило ощутимо и без задержек именно по российской военной машине - именно по тем отраслям и сферам, которые влияют на агрессию. Отложенные эффекты на экономику не работают - россияне постоянно это доказывают новыми ударами", - сказал Зеленский.

+17
Кончене зарило в асфальт усі ракетні програми, а зараз звинувачує усіх крім себе.
Сидіти тобі у буцигарні, разом з усім кварталом.

Цинічна падла, а не президент воюючої країни.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:25 Ответить
+16
показать весь комментарий
09.09.2025 18:19 Ответить
+16
ця тварина зубами буде триматись за владу і в випадку програшу без вагань залучить малька з антимайданним мусорком до вбивств українців.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:22 Ответить
Як і відставки,згідно обіцянки, типу як не зможу - то піду.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:17 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 18:22 Ответить
100
показать весь комментарий
09.09.2025 19:13 Ответить
Ермак по ходу приставленный к нему фсбшный куратор. Он говорит одно, а делают они другое. Политики народу всегда вешают лапшу - какие они патриоты, а без камер обворовывают и ослабляют страну.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:41 Ответить
То чому ти не організовуєш і не забезпечуєш цей тиск, верховний обдолбаний аморале? Хто за тебе це має робити?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:18 Ответить
Може надто довго робляться "балістичні далекобійні речі"
показать весь комментарий
09.09.2025 18:19 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 18:19 Ответить
Він зрадник, а не дурачок.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:29 Ответить
"Зрадничок"
показать весь комментарий
09.09.2025 18:31 Ответить
Грає роль дурачка.З 2003,як почав...
показать весь комментарий
09.09.2025 19:16 Ответить
При народженні.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:36 Ответить
а слабо Фламінгом ******* по сосії ?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:20 Ответить
показать весь комментарий
09.09.2025 18:25 Ответить
Порядна людина вже б застрелилася на його місці ,за все скоєне.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:49 Ответить
зеля, а де твій тиск на мародерів чернишових, міндичів, юзиків,..... чому крупа, резников...., на волі, а детективи НАБУ в сбу-шно-фсб-шних застінках?
показать весь комментарий
09.09.2025 18:32 Ответить
Гавка, як собака зза кутка. Їдь і домовляйся про тиск
показать весь комментарий
09.09.2025 18:36 Ответить
ты президент и должен уже был ракеты сделать и наладить экономику, а ракет мы не видим и ПВО не видим, а коррупцию каждый день и жертв видим.
показать весь комментарий
09.09.2025 18:37 Ответить
Мабуть його вже ніхто не слухає ні в нас і не внас
показать весь комментарий
09.09.2025 18:41 Ответить
Ніякий "тиск" та санкції не працюють. Придурок.
показать весь комментарий
09.09.2025 19:01 Ответить
Вава, тисни, потужно, незламно !!!
показать весь комментарий
09.09.2025 19:08 Ответить
Ще декілька сот відосиків про рожеве фламінго і точно дотиснеш русню, натискун херов
показать весь комментарий
09.09.2025 19:20 Ответить
Україна:
Корупціонери виходять на волю після зниження застави в 20 разів
Професійні військові знаходяться під слідством
Командувачі, які врятували Україну у 2022-му і досі під слідством або "не при справах" оборони країни
Друзі найвеличнішого та його родини або при владі, або вже за кордоном
Патріоти (не залежно від політичних вподобань) на фронті або для фронту
"Слуги народу" та їхні знайомі/родичі або за кордоном, або замішані в корупційних схемах (або і те, і те)

Найвеличніше:
Згідно Конституції та законів України я відповідаю за мобілізацію, але переклав це на військових, і за зрив мобілізацій їх під суд!
Згідно Конституції та законів України я не маю права делегувати свої повноваження, але все делегував дєрьмаку
Я багато наобіцяв, але не виконав нічого з обіцяного і розвів вас як лохів - я ж не лох
Я збагатився в десятки разів і з міліонера став мультиміліонером, але барига - то Порошенко
Війна була вигідна "баризі", але заробляю на ній я і мої 5-6 менеджерів
Я не припинив війну (і сказав, що піду), але поки війна, то я при владі і міняти цього не хочу, бо мені і моїй родині/друзям - добре

І можна це все продовжувати до безкінечності, але "бубачка" - бох, а "кляті папєрєднікі" - зло
показать весь комментарий
09.09.2025 19:38 Ответить
Ну чому ж немає?
Он компанія юса Nvidia Corporation почала майже напряму поставки чіпів до ракет рашки.
Ну що правда через китайців.
По ходу юса хоче залишитись сама при черговому "перлхарборі".
показать весь комментарий
09.09.2025 19:46 Ответить
Йди вже виробляй зброю, піздобол вечерній.
показать весь комментарий
09.09.2025 20:03 Ответить
 
 