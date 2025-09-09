Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило по військовій машині РФ, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав до значного посилення санкційного тиску на РФ після удару окупантів по Яровій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів.

Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами", - сказав Зеленський.