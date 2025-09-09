УКР
Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило по військовій машині РФ, - Зеленський. ВIДЕО

У відеозверненні президент Володимир Зеленський закликав до значного посилення санкційного тиску на РФ після удару окупантів по Яровій.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео було опубліковане в телеграм-каналі глави держави.

"Жахливий сьогодні був удар росіян по селищу Ярова на Донеччині – удар керованої авіабомби. Росіяни точно знали, куди б’ють, точно бачили, що б’ють по цивільних. Це були звичайні люди, які отримували пенсії. Станом на зараз відомо: 24 людини загинули, мої співчуття. Поранені ще 19. Усім надається необхідна допомога. Це тільки один удар із багатьох, якими росіяни щодня б’ють по українцях – по нашим людям, по нашій державі. Росіяни продовжують вбивати, і жахливо, що немає достатньо сильної реакції глобальних суб’єктів. Саме це Путін сприймає як дозвіл воювати далі – якщо немає сильного тиску, якщо немає достатньо сильних дій у відповідь. Російська економіка, російська держава мають відчувати біль щоразу, коли вбивають, щоразу, коли завдають таких ударів.

Читайте: Зеленський про буферну зону: Це "велика помилка" для України

Без нових санкцій не буде прогресу в дипломатії та в усіх намагань завершити війну. І час важливий. Надто довго вже немає посилення тиску на Росію, яке б ударило відчутно й без затримок саме по російській воєнній машині – саме по тих галузях та сферах, які впливають на агресію. Відкладені ефекти на економіку не працюють – росіяни постійно це доводять новими ударами", - сказав Зеленський.

Зеленський Володимир (25419) звернення (662) обстріл (30786) жертви (1894) Донецька область (9530) Краматорський район (662) Ярова (8)
+13
Кончене зарило в асфальт усі ракетні програми, а зараз звинувачує усіх крім себе.
Сидіти тобі у буцигарні, разом з усім кварталом.

Цинічна падла, а не президент воюючої країни.
показати весь коментар
09.09.2025 18:25 Відповісти
+12
показати весь коментар
09.09.2025 18:19 Відповісти
+12
ця тварина зубами буде триматись за владу і в випадку програшу без вагань залучить малька з антимайданним мусорком до вбивств українців.
показати весь коментар
09.09.2025 18:22 Відповісти
Як і відставки,згідно обіцянки, типу як не зможу - то піду.
показати весь коментар
09.09.2025 18:17 Відповісти
ця тварина зубами буде триматись за владу і в випадку програшу без вагань залучить малька з антимайданним мусорком до вбивств українців.
показати весь коментар
09.09.2025 18:22 Відповісти
100
показати весь коментар
09.09.2025 19:13 Відповісти
Ермак по ходу приставленный к нему фсбшный куратор. Он говорит одно, а делают они другое. Политики народу всегда вешают лапшу - какие они патриоты, а без камер обворовывают и ослабляют страну.
показати весь коментар
09.09.2025 18:41 Відповісти
То чому ти не організовуєш і не забезпечуєш цей тиск, верховний обдолбаний аморале? Хто за тебе це має робити?
показати весь коментар
09.09.2025 18:18 Відповісти
Може надто довго робляться "балістичні далекобійні речі"
показати весь коментар
09.09.2025 18:19 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 18:19 Відповісти
Він зрадник, а не дурачок.
показати весь коментар
09.09.2025 18:29 Відповісти
"Зрадничок"
показати весь коментар
09.09.2025 18:31 Відповісти
Грає роль дурачка.З 2003,як почав...
показати весь коментар
09.09.2025 19:16 Відповісти
При народженні.
показати весь коментар
09.09.2025 18:36 Відповісти
а слабо Фламінгом ******* по сосії ?
показати весь коментар
09.09.2025 18:20 Відповісти
показати весь коментар
09.09.2025 18:25 Відповісти
Порядна людина вже б застрелилася на його місці ,за все скоєне.
показати весь коментар
09.09.2025 19:49 Відповісти
зеля, а де твій тиск на мародерів чернишових, міндичів, юзиків,..... чому крупа, резников...., на волі, а детективи НАБУ в сбу-шно-фсб-шних застінках?
показати весь коментар
09.09.2025 18:32 Відповісти
Гавка, як собака зза кутка. Їдь і домовляйся про тиск
показати весь коментар
09.09.2025 18:36 Відповісти
ты президент и должен уже был ракеты сделать и наладить экономику, а ракет мы не видим и ПВО не видим, а коррупцию каждый день и жертв видим.
показати весь коментар
09.09.2025 18:37 Відповісти
Мабуть його вже ніхто не слухає ні в нас і не внас
показати весь коментар
09.09.2025 18:41 Відповісти
Ніякий "тиск" та санкції не працюють. Придурок.
показати весь коментар
09.09.2025 19:01 Відповісти
Вава, тисни, потужно, незламно !!!
показати весь коментар
09.09.2025 19:08 Відповісти
Ще декілька сот відосиків про рожеве фламінго і точно дотиснеш русню, натискун херов
показати весь коментар
09.09.2025 19:20 Відповісти
Україна:
Корупціонери виходять на волю після зниження застави в 20 разів
Професійні військові знаходяться під слідством
Командувачі, які врятували Україну у 2022-му і досі під слідством або "не при справах" оборони країни
Друзі найвеличнішого та його родини або при владі, або вже за кордоном
Патріоти (не залежно від політичних вподобань) на фронті або для фронту
"Слуги народу" та їхні знайомі/родичі або за кордоном, або замішані в корупційних схемах (або і те, і те)

Найвеличніше:
Згідно Конституції та законів України я відповідаю за мобілізацію, але переклав це на військових, і за зрив мобілізацій їх під суд!
Згідно Конституції та законів України я не маю права делегувати свої повноваження, але все делегував дєрьмаку
Я багато наобіцяв, але не виконав нічого з обіцяного і розвів вас як лохів - я ж не лох
Я збагатився в десятки разів і з міліонера став мультиміліонером, але барига - то Порошенко
Війна була вигідна "баризі", але заробляю на ній я і мої 5-6 менеджерів
Я не припинив війну (і сказав, що піду), але поки війна, то я при владі і міняти цього не хочу, бо мені і моїй родині/друзям - добре

І можна це все продовжувати до безкінечності, але "бубачка" - бох, а "кляті папєрєднікі" - зло
показати весь коментар
09.09.2025 19:38 Відповісти
Ну чому ж немає?
Он компанія юса Nvidia Corporation почала майже напряму поставки чіпів до ракет рашки.
Ну що правда через китайців.
По ходу юса хоче залишитись сама при черговому "перлхарборі".
показати весь коментар
09.09.2025 19:46 Відповісти
 
 