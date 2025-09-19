РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11312 посетителей онлайн
Новости
2 243 6

Российские пропагандисты пытаются переложить вину за гибель 25 человек в Яровой на Украину, - ЦПД. ФОТО

Российские пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за удар по поселку Яровая, что в Донецкой области. Подконтрольные Кремлю медиа распространяют постановочное видео с женщиной, которая утверждает, что удар по поселку был "провокацией Киева" - якобы ей сказали, что это был "артиллерийский обстрел со стороны ВСУ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В присущем для пропагандистов ролике нет никаких доказательств - только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова, что является типичной манипуляцией. Россия систематически использует гражданских для создания фейковых "показаний" под давлением оккупационных структур. Это стандартная тактика отражения - обвинять Украину в собственных преступлениях, - сообщают в ЦПД.

Официально установлено, что 9 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами КАБ-250 по поселку Яровая Лиманской громады Донецкой области. В момент атаки местные жители, преимущественно пенсионеры, стояли в очереди возле мобильного отделения "Укрпочты". Погибли 25 человек, еще 18 получили ранения.

фейк

Также смотрите: Новые кадры из Яровой: разрушенная инфраструктура и разбросанные личные вещи. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (10804) Центр противодействия дезинформации (151) Краматорский район (704) Яровая (22)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіщо це поширювати тут ?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:45 Ответить
а, як цпд, показувати свою необхідність та ефективність?
пихати всюди кацапську пропаганду.
показать весь комментарий
19.09.2025 13:49 Ответить
Ти ще й не таке, "поширюєш"... Чому не задаєш подібні питання, СОБІ?
показать весь комментарий
19.09.2025 14:04 Ответить
Ше й так довго тягнули з "беженкою"
показать весь комментарий
19.09.2025 13:47 Ответить
"Бєженка" перебігла через лінію бойового зіткнення до п!дарів? Чи російські пропагандони брали у неї інтерв'ю на території України?
показать весь комментарий
19.09.2025 13:48 Ответить
Ігноруйте. Весь притомний світ розуміє, не треба нічого пояснювати. А хто не розуміє (через блі або по дурості), до того все одне не дійде.
показать весь комментарий
19.09.2025 14:18 Ответить
 
 