Российские пропагандисты пытаются переложить вину за гибель 25 человек в Яровой на Украину, - ЦПД. ФОТО

Российские пропагандисты пытаются снять с себя ответственность за удар по поселку Яровая, что в Донецкой области. Подконтрольные Кремлю медиа распространяют постановочное видео с женщиной, которая утверждает, что удар по поселку был "провокацией Киева" - якобы ей сказали, что это был "артиллерийский обстрел со стороны ВСУ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В присущем для пропагандистов ролике нет никаких доказательств - только эмоциональные утверждения и ссылки на чужие слова, что является типичной манипуляцией. Россия систематически использует гражданских для создания фейковых "показаний" под давлением оккупационных структур. Это стандартная тактика отражения - обвинять Украину в собственных преступлениях, - сообщают в ЦПД.

Официально установлено, что 9 сентября российские войска нанесли удар двумя управляемыми авиабомбами КАБ-250 по поселку Яровая Лиманской громады Донецкой области. В момент атаки местные жители, преимущественно пенсионеры, стояли в очереди возле мобильного отделения "Укрпочты". Погибли 25 человек, еще 18 получили ранения.

Также смотрите: Новые кадры из Яровой: разрушенная инфраструктура и разбросанные личные вещи. ВИДЕО