УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9057 відвідувачів онлайн
Новини
1 505 11

Кенія розслідує продаж своїх громадян у "рабство" для війни РФ проти України, - ЦПД

Кенія розслідує використання своїх громадян у війні РФ

У Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони РФ. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними МЗС Кенії, мова може йти про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії та відправили на фронт.

Це не перший випадок, коли РФ використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на "роботу" в особливу економічну зону "Алабуга". Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими РФ атакує українські міста.

"Такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки. Під риторику "боротьби з колоніалізмом" Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й "гарматне м’ясо" для своєї агресивної війни проти України", - пишуть у ЦПД.

Дивіться: Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим та подають це як початок "інвестиційного співробітництва"

Автор: 

Кенія (26) росія (67900) найманці рф (2077) ЦПД (182)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Їм своїх рабів (90% населення) не вистачає?
показати весь коментар
23.09.2025 11:03 Відповісти
+2
Це європейці колонізатори та работорговці...а руські молодці, автомати та кулемети постійно привозять. А можуть даже й танки поміняти на алмази.
показати весь коментар
23.09.2025 11:03 Відповісти
+2
в депресивних районах, кажуть, вигребли всіх перспективних, алкашів в т.ч., а в забезпеченіших намагаються не мобілізовувати примусово, але це питання часу.
показати весь коментар
23.09.2025 11:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну а що. Облагородиться перед сконом. Русского міра побачить наостанок. Ляпота.
показати весь коментар
23.09.2025 10:53 Відповісти
Це європейці колонізатори та работорговці...а руські молодці, автомати та кулемети постійно привозять. А можуть даже й танки поміняти на алмази.
показати весь коментар
23.09.2025 11:03 Відповісти
Їм своїх рабів (90% населення) не вистачає?
показати весь коментар
23.09.2025 11:03 Відповісти
в депресивних районах, кажуть, вигребли всіх перспективних, алкашів в т.ч., а в забезпеченіших намагаються не мобілізовувати примусово, але це питання часу.
показати весь коментар
23.09.2025 11:18 Відповісти
За что вам деньги платят ЦПД? А понял, что бы удалять из "тырнета" неудобные для платителей денег вопросы.
показати весь коментар
23.09.2025 11:06 Відповісти
Ну а чьо? Асвабаждьоний єщьо савецкім саюзом (в гот а-фрікі) рап прієхал атдать інтер-наці-анальний долх вялікой расіі!
показати весь коментар
23.09.2025 11:07 Відповісти
чому слово "рабство" у заголовку статті взято у лапки ???
показати весь коментар
23.09.2025 11:29 Відповісти
Непогано було б розповісти про ці практики москви на сесії Генеральної асамблеї ООН.
Для Глобального півдня це буде корисно.
показати весь коментар
23.09.2025 11:42 Відповісти
Громадян кенії в полон не брати. Тільки утилізація. Треба їм через посольство про це повідомити.
показати весь коментар
23.09.2025 13:22 Відповісти
 
 