Кенія розслідує продаж своїх громадян у "рабство" для війни РФ проти України, - ЦПД

У Кенії розгорівся скандал після того, як стало відомо про потрапляння в полон до ЗСУ кенійського спортсмена. Його обманом змусили підписати контракт з міноборони РФ. Уряд країни вже почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними МЗС Кенії, мова може йти про кількох громадян цієї держави, які потрапили в полон. Їх через шахрайські схеми перевезли до Росії та відправили на фронт.

Це не перший випадок, коли РФ використовує африканців у своїх воєнних цілях. Раніше стало відомо про масове вербування жінок з Південної Африки на "роботу" в особливу економічну зону "Алабуга". Насправді ж їх примушували працювати на виробництві військових дронів, якими РФ атакує українські міста.

"Такі історії демонструють справжню сутність політики Москви щодо Африки. Під риторику "боротьби з колоніалізмом" Росія насправді відтворює колоніальні практики, використовуючи африканців як дешеву робочу силу й "гарматне м’ясо" для своєї агресивної війни проти України", - пишуть у ЦПД.

Дивіться: Росіяни висвітлюють візит послів трьох найбідніших країн світу у Крим та подають це як початок "інвестиційного співробітництва"