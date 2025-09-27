Мережу, яка вербувала людей в армію РФ для участі у війні проти України, викрили в Кенії, - BBC

У Кенії поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала кенійців воювати в лавах російської армії проти України.

Про це повідомляє ВВС, інформує Цензор.НЕТ.

Викриття мережі

Викриття мережі відбулось після рейду у житловому будинку на околиці кенійської столиці Найробі, де правоохоронці вилучили матеріали для вербування, проїзні документи та листи із пропозиціями про роботу.

Поліція затримала одного підозрюваного, який, за версією слідства, координував поїздки жертв у вересні та жовтні. Суд дозволив утримувати його під вартою впродовж десяти днів, поки поліція завершує розслідування.

За словами чиновників, арешт у середу відбувся після скоординованої безпекової операції, в якій брали участь кілька відомств і яка була спрямована проти злочинної мережі, що вимагала великі суми грошей у зневірених кенійських шукачів роботи.

Загалом у квартирі в районі Аті-Рівер було виявлено 22 кенійці, які "очікували на відправлення до Росії". Їх вдалося врятувати від відправлення в РФ.

Заманювали роботою у Москві

Поліція заявила, що "таємничий синдикат торговців людьми" заманював кенійців пропозиціями роботи у Москві, після чого відправляв їх воювати на боці російської армії в Україну.

За словами детективів, жертви зізналися, що підписали контракти із неназваною закордонною агенцією із працевлаштування, зобов’язавшись сплатити до 18 тисяч доларів за візи, проїзд, проживання та інші логістичні витрати. Деякі жертви також додали, що вже сплатили аванс у розмірі 1500 доларів.

У поліції розповіли, що після того, як їх завербували, багато кенійців повертаються додому з фізичними та психологічними травмами, а у деяких випадках і зовсім не повертаються.

Високопоставлений чиновник МЗС Кенії заявив, що уряд країни перевіряє повідомлення про кількох громадян, яких нібито вивезли до Росії і які зараз перебувають в полоні в Україні.

Раніше повідомлялося, що уряд Кенії почав офіційне розслідування можливого продажу своїх громадян у рабство для російської армії.

