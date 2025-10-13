Росіянки вербували іноземців на війну проти України, а потім самі пішли воювати у "Шторм", - росЗМІ

Жительки Рязані Олена Смирнова й Ольга Шиляєва, які обманом вербували громадян Куби та Шрі-Ланки на війну проти України, тепер самі воюють у складі російського підрозділу "Шторм V", щоб вийти із СІЗО через звинувачення у шахрайстві.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Система", який є частиною медіа "Настоящее время", передає Цензор.НЕТ.

Ще у серпні 2023 року в інтерв’ю для американського блогера кубинського походження 19-річні кубинці Алекс Вега та Андорф Веласкес розповіли, як приїхали у РФ "на заробітки", але в результаті підписали контракт на службу й опинилися на війні проти України.

За їхніми словами, на війну їх заманили три жінки: дві росіянки та одна кубинка. Журналісти знайшли цих жінок — ними виявилися 41-річна Олена Смирнова, 40-річна Ольга Шиляєва та 37-річна Даяна Ечемендія Діас.

Олена Смирнова

Більшу частину життя Смирнова працювала в туризмі. У 2023 році туроператорка почала знаходити громадян Куби й Шрі-Ланки, які хотіли заробити й виїхати зі своїх країн. Вона зводила їх із військовими, які вручали шукачам великих грошей контракт із російською армією. Умови, які Олена пропонувала іноземцям, виглядали більш ніж привабливо: одноразова виплата, потім зарплата близько $2 000 і в перспективі — російське громадянство.







Видання пише, що схема мала виглядати так: Олена самостійно оплачує майбутньому контрактникові переліт, дорогу, проживання в Росії та супутні витрати. А найманець повертає їй ці кошти після підписання контракту. Для зручності та за згодою рекрута Олена та її колеги роблять копію його банківської картки й знімають із неї першу виплату — у рахунок своїх витрат.

Однак згодом частина завербованих почала не повертати Смирновій гроші, скаржачись на те, що їх відправили на війну обманом, адже вони, мовляв, не розуміли, що підписують. Також деякі з них казали, що не отримували повних витрат, підозрюючи, що Смирнова та такі, як вона, знімали частину грошей для себе.

У результаті наприкінці квітня 2024 року кілька кубинців написали заяви до російської поліції. Проти Смирнової відкрили кримінальну справу за крадіжку й відправили її до СІЗО.

Адвокат Олени стверджує в листі, що вона відправила на війну з Україною понад три тисячі іноземців, а її арешт називає результатом "змови": найманці, мовляв, поскаржилися на неї "під тиском оперативних співробітників".

Ольга Шиляєва

Ще одна вербувальниця — дружина військового Ольга Шиляєва — познайомилася зі Смирновою у травні 2023 року, погодившись допомагати їй у її роботі.

40-річна Ольга Шиляєва познайомилася з Оленою у травні 2023 року. За словами знайомої, спочатку Ольга займалася лише питаннями сімей найманців — але згодом почала займатися всім, включно з військовими контрактами.

Знайома Ольги стверджує, що спочатку та нічого не знала про обман іноземців, і кубинців начебто точно попереджали, що їм доведеться віддати першу виплату "турагентам" — а деякі, за її словами, навіть писали розписку про це російською та іспанською мовами. Про це ж у своєму зверненні писав і адвокат Олени Смирнової.

Але одного разу перекладачка переказала Ользі підслухану розмову Олени зі своїми клієнтами. З неї випливало, що громадяни Шрі-Ланки, яких вербувала Олена, не знали, що їм доведеться віддати свою першу виплату "агентам".

Згодом Ольга дізналася, що їхня "фірма" обманювала не лише ланкійців. За словами її знайомої, щонайменше частина кубинців, приїжджаючи до Росії, не знали, що вирушать на війну — вони думали, що їдуть на будівництво або на якусь схожу роботу, а в результаті опинялися на фронті. І це було не наслідком непорозуміння чи мовного бар’єра, а добре продуманою бізнес-схемою.

Із СІЗО на фронт

Адвокат Олени Смирнової писав уповноваженому з прав людини в Росії. За його словами, за місяці, проведені під вартою, турагентка-вербувальниця відчула "порочність і недовіру до об’єктивного розслідування", "сприйняла як даність неминучість покарання судом у вигляді позбавлення волі на довгі роки" і написала заяву слідчому з проханням дозволити їй підписати контракт із Міноборони та поїхати воювати — наприклад, у підрозділах радіорозвідки як перекладачка. Адвокат просив уповноваженого посприяти цьому. Коли саме Олена попросилася на війну, точно невідомо: лист адвоката датований 23 жовтня 2024 року.

Сестра її колеги Ольги Шиляєвої стверджує, що Ольгу відправили із СІЗО на війну "обманним шляхом". Судячи з цього повідомлення, Ольга опинилася на війні не пізніше травня 2025 року. Із повідомлення сестри випливає, що вже в армії Шиляєва потрапила до в’язниці "Зайцеве" — так називають катівню-підвал на окупованій частині Луганської області, куди саджають відмовників і покараних військових.

Знайома Шиляєвої та Смирнової підтвердила, що обидві жінки нині служать у складі штурмової роти "Шторм V" однієї з бригад 1 танкової армії.