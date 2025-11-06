ЮАР расследует вовлечение своих граждан в войну в Украине

Правительство Южной Африки сообщило о расследовании случаев вербовки 17 граждан страны для участия в боевых действиях в российско-украинской войне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Правительство ЮАР сообщило, что получило сигналы о помощи от этих лиц и работает над их возвращением домой. Дипломаты и правоохранительные органы выясняют, кто стоит за вербовкой и как именно граждан вывезли в зону конфликта.

По официальной информации, мужчины в возрасте от 20 до 39 лет получили предложения якобы выгодного трудоустройства, однако в результате были втянуты в наемнические формирования и оказались на оккупированной территории Донбасса.

"Президент Сирил Рамафоса приказал провести расследование обстоятельств, которые привели к вербовке этих молодых людей в эту, казалось бы, наемническую деятельность", - говорится в заявлении.

В заявлении правительства не уточняется, на чьей стороне воевали граждане Южной Африки. По местному законодательству, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным государствам или вступать в их вооруженные силы без специального разрешения правительства.

В августе власти ЮАР уже предупреждали молодежь о мошеннических предложениях работы в России, которые распространялись в соцсетях. Это произошло после сообщений о том, что некоторых южноафриканских женщин обманом заставили работать на производстве дронов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ обманом завербовала граждан Кении для войны против Украины, - МИД страны. ДОКУМЕНТ

Россия вербует иностранцев. Что известно?

В январе 2024 года президент Путин подписал указ № 10, который предоставляет иностранцам, заключившим контракт на военную службу в российской армии или в воинских формированиях во время "специальной военной операции", право подавать заявление на российское гражданство.

В июле 2025 года Россия приняла указ, который позволяет иностранцам служить в армии РФ не только во время чрезвычайного положения или военного положения, но и во время мобилизации.

Анализы показывают, что рекрутинг происходит не только среди граждан стран постсоветского пространства, но и среди азиатских, африканских стран.

Согласно расследованиям, более 1 500 иностранных "наемников" из 48 стран были привлечены к службе в российской армии или контрактам между апрелем 2023 года и маем 2024 года. Например:

граждане Непала — не менее 603 человек;

другие страны: Шри-Ланка (≈ 64), Китай (≈ 51), Индия (≈ 43);

вербовка из стран Африки: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что Россия "значительно ускорила набор наемников из Африки — в частности из Руанды, Бурунди, Конго, Уганды" — обещают подписать контракт со стартовой выплатой, месячной зарплатой, страховкой и паспортом РФ;

вербовка среди сирийцев: по данным ГУР, российская сторона вербует сирийцев, предлагая "работу охранника" в РФ, но затем назначает их на военную службу и направляет в Украину;

вербовка из стран Ближнего Востока / Центральной Азии: например, гражданин Ирака (Amir Wisam Jwad) был задержан — ему предлагали контракт с РФ в обмен на 3 000–8 000 USD и гражданство РФ через 6 месяцев службы.

Читайте также: "Избивали и заставили подписать контракт": пленный гражданин Ирака рассказал о службе в армии РФ