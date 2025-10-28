РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10554 посетителя онлайн
Новости Россия вербует на войну в Украине иностранцев
496 6

РФ обманом завербовала граждан Кении для войны против Украины, - МИД страны. ДОКУМЕНТ

Россия вербует граждан Кении на войну против Украины

Власти Кении заявили, что Россия обманом завербовала ее граждан для участия в войне против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба МИД страны, передает Цензор.НЕТ.

"Правительство призывает иммиграционные службы и службы безопасности быть особенно бдительными на пограничных пунктах, в частности в аэропортах, чтобы помочь выявлять и задерживать агентов, которые незаконно вербуют кенийцев", - говорится в документе.

Власти заявили о нескольких гражданах Кении, которых обманули вербовщики, используя "бессовестные методы".

Кения обеспокоена тем, что ее граждан вводят в заблуждение и отправляют в Россию, где те "бессознательно оказываются" на поле боя.

Сейчас дипломаты находятся "в контакте" с Москвой, чтобы обеспечить освобождение граждан. Сейчас, по данным МИД, удалось вернуть нескольких кенийцев.

Также читайте: "Били и заставили подписать контракт": пленный гражданин Ирака рассказал о службе в армии РФ

Россия вербует граждан Кении на войну против Украины
Россия вербует граждан Кении на войну против Украины

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

РФ вербует наемников за рубежом

Пленный гражданин Ирака рассказал, что его заставили подписать контракт с армией РФ.

Известно, что в Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.

В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России.

Также сообщалось, что Россия завербовала более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине.

57 ОМБр публиковала интервью с пленным гражданином Кении, который воевал на стороне РФ.

Смотрите: Колумбийские наемники РФ казнят гражданских украинцев: "Ликвидировать всех: женщин и детей". АУДИО

Автор: 

Кения (39) россия (97842) наемники рф (2111)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кенійці бігають швидше всіх у світі.
Могли би гроші взяти - і втекти...
показать весь комментарий
28.10.2025 16:54 Ответить
Звабили наївних "дітей природи" скляними бусами та "вогняною водою"?
показать весь комментарий
28.10.2025 16:55 Ответить
Запропонували їм трусікі - від такого не відмовляються
показать весь комментарий
28.10.2025 17:23 Ответить
Брехлива тварина.
В трудову колонію потворну.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:01 Ответить
Кенийцы, пойманные на поле боя с оружием в руках - по законам ООН по борьбе с наемничеством , должэны быть уничтожены.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:04 Ответить
Та яким там обманом?... Це як наші шльондри їдуть повіями працювати, а поліція каже, що це викрадення людей.
показать весь комментарий
28.10.2025 17:46 Ответить
 
 