РФ обманом завербовала граждан Кении для войны против Украины, - МИД страны. ДОКУМЕНТ

Власти Кении заявили, что Россия обманом завербовала ее граждан для участия в войне против Украины.

"Правительство призывает иммиграционные службы и службы безопасности быть особенно бдительными на пограничных пунктах, в частности в аэропортах, чтобы помочь выявлять и задерживать агентов, которые незаконно вербуют кенийцев", - говорится в документе.

Власти заявили о нескольких гражданах Кении, которых обманули вербовщики, используя "бессовестные методы".

Кения обеспокоена тем, что ее граждан вводят в заблуждение и отправляют в Россию, где те "бессознательно оказываются" на поле боя.

Сейчас дипломаты находятся "в контакте" с Москвой, чтобы обеспечить освобождение граждан. Сейчас, по данным МИД, удалось вернуть нескольких кенийцев.

РФ вербует наемников за рубежом

Пленный гражданин Ирака рассказал, что его заставили подписать контракт с армией РФ.

Известно, что в Кении полиция разоблачила сеть торговли людьми, которая вербовала кенийцев воевать в рядах российской армии против Украины.

В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России.

Также сообщалось, что Россия завербовала более 100 граждан Туркменистана на войну в Украине.

57 ОМБр публиковала интервью с пленным гражданином Кении, который воевал на стороне РФ.

