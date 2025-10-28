РФ обманом завербувала громадян Кенії для війни проти України, - МЗС країни. ДОКУМЕНТ
Влада Кенії заявила, що Росія обманом завербувала її громадян для участі у війні проти України.
Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.
"Уряд закликає імміграційні служби та служби безпеки бути особливо пильними на прикордонних пунктах, зокрема в аеропортах, щоб допомогти виявляти та затримувати агентів, які незаконно вербують кенійців", - йдеться в документі.
Влада заявила про кількох громадян Кенії, яких обманули вербувальники, використовуючи "безсовісні методи".
Кенія занепокоєна тим, що її громадян вводять в оману та відправляють до Росії, де ті "несвідомо опиняються" на полі бою.
Наразі дипломати перебувають "у контакті" з Москвою, щоб забезпечити звільнення громадян. Наразі, за даними МЗС, вдалося повернути кількох кенійців.
РФ вербує найманців за кордоном
Полонений громадянин Іраку розповів, що його змусили підписати контракт із армією РФ.
Відомо, що у Кенії поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала кенійців воювати в лавах російської армії проти України.
У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії.
Також повідомлялось, що Росія завербувала понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні.
57 ОМБр публікувала інтерв'ю із полоненим громадянином Кенії, який воював на боці РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Могли би гроші взяти - і втекти...
В трудову колонію потворну.