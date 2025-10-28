УКР
Новини Росія вербує на війну в Україні іноземців
РФ обманом завербувала громадян Кенії для війни проти України, - МЗС країни. ДОКУМЕНТ

Влада Кенії заявила, що Росія обманом завербувала її громадян для участі у війні проти України.

Про це повідомила пресслужба МЗС країни, передає Цензор.НЕТ.

"Уряд закликає імміграційні служби та служби безпеки бути особливо пильними на прикордонних пунктах, зокрема в аеропортах, щоб допомогти виявляти та затримувати агентів, які незаконно вербують кенійців", - йдеться в документі.

Влада заявила про кількох громадян Кенії, яких обманули вербувальники, використовуючи "безсовісні методи". 

Кенія занепокоєна тим, що її громадян вводять в оману та відправляють до Росії, де ті "несвідомо опиняються" на полі бою.

Наразі дипломати перебувають "у контакті" з Москвою, щоб забезпечити звільнення громадян. Наразі, за даними МЗС, вдалося повернути кількох кенійців.

Також читайте: "Били й змусили підписати контракт": полонений громадянин Іраку розповів про службу в армії РФ

РФ вербує найманців за кордоном

Полонений громадянин Іраку розповів, що його змусили підписати контракт із армією РФ.

Відомо, що у Кенії поліція викрила мережу торгівлі людьми, яка вербувала кенійців воювати в лавах російської армії проти України.

У ПАР розслідують вербування жінок для виробництва дронів на території Росії.

Також повідомлялось, що Росія завербувала понад 100 громадян Туркменістану на війну в Україні.

57 ОМБр публікувала інтерв'ю із полоненим громадянином Кенії, який воював на боці РФ. 

Дивіться: Колумбійські найманці РФ страчують цивільних українців: "Ліквідувати всіх: жінок та дітей". АУДIО

Кенія (28) росія (68691) найманці рф (2085)
Кенійці бігають швидше всіх у світі.
Могли би гроші взяти - і втекти...
показати весь коментар
28.10.2025 16:54 Відповісти
Звабили наївних "дітей природи" скляними бусами та "вогняною водою"?
показати весь коментар
28.10.2025 16:55 Відповісти
Запропонували їм трусікі - від такого не відмовляються
показати весь коментар
28.10.2025 17:23 Відповісти
Брехлива тварина.
В трудову колонію потворну.
показати весь коментар
28.10.2025 17:01 Відповісти
Кенийцы, пойманные на поле боя с оружием в руках - по законам ООН по борьбе с наемничеством , должэны быть уничтожены.
показати весь коментар
28.10.2025 17:04 Відповісти
Та яким там обманом?... Це як наші шльондри їдуть повіями працювати, а поліція каже, що це викрадення людей.
показати весь коментар
28.10.2025 17:46 Відповісти
 
 