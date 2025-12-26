РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10325 посетителей онлайн
Новости Видео Африканские наемники в РФ
7 791 39

Украинские дроны-камикадзе ликвидировали африканского наемника армии РФ на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении фронта в Харьковской области украинские операторы беспилотных систем ликвидировали иностранного наемника, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно наемника-африканца, в которого попадает дрон-камикадзе. После первого попадания оккупант откатывается от места удара на несколько метров и лежит. Через несколько секунд второй дрон попадает наемнику в голову.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина призывает страны Африки противодействовать российским схемам вербовки молодежи на войну, - МИД

Читайте также: Южная Африка ведет переговоры с РФ о возвращении завербованных граждан, воевавших против Украины, - NYT

Автор: 

армия РФ (23293) наемники рф (2092) Харьковская область (2917)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Два багато, він після першого вже готовий був
показать весь комментарий
26.12.2025 15:26 Ответить
+12
Чорножопе сміття приперлось вбивати в країну, про яку і не чув раніше.
А міг би спокійно померти від сніду як і йомуподібні
показать весь комментарий
26.12.2025 16:03 Ответить
+5
даремно добили, краще б він залишився калікою і займав місце в російських госпіталях. А потім рекламував би собою СВО в Африці
показать весь комментарий
26.12.2025 16:11 Ответить

Загрузка...

 
 