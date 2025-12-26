Украинские дроны-камикадзе ликвидировали африканского наемника армии РФ на Купянском направлении. ВИДЕО

На Купянском направлении фронта в Харьковской области украинские операторы беспилотных систем ликвидировали иностранного наемника, который воевал на стороне российских оккупационных войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях. На записи видно наемника-африканца, в которого попадает дрон-камикадзе. После первого попадания оккупант откатывается от места удара на несколько метров и лежит. Через несколько секунд второй дрон попадает наемнику в голову.

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