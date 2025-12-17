Украина призывает страны Африки противодействовать российским схемам вербовки молодежи на войну, - МИД
Министерство иностранных дел Украины призывает страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские программы вербовки молодежи на войну против Украины.
Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
Верхушка айсберга
Тихий отметил, что незаконные усилия России по вербовке в Африке попадают в заголовки газет по всему континенту.
"То, что было раскрыто до сих пор, вероятно, лишь верхушка айсберга", - подчеркнул он.
РФ увеличивает стипендии для африканских студентов
"Мы призываем все африканские СМИ и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые заманивают молодежь по всему континенту в свою незаконную агрессивную войну против Украины. Россия резко увеличивает стипендии для африканских студентов в следующем учебном году. Наверное, никто не должен быть настолько наивным, чтобы считать, что это касается образования", - подчеркнул спикер МИД.
Борьба с вербовочной деятельностью РФ
Он отметил, что для борьбы с вербовочной деятельностью, осуществляемой правительством России, необходимы системные контрмеры.
Так, среди таких мер он назвал:
- официальные предупреждения граждан для повышения их осведомленности;
- правовые действия для раскрытия и срыва программ вербовки;
- привлечение виновных к ответственности.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
- Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
- Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.
