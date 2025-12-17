Украина призывает страны Африки противодействовать российским схемам вербовки молодежи на войну, - МИД

Министерство иностранных дел Украины призывает страны Африки принять решительные меры, чтобы остановить российские программы вербовки молодежи на войну против Украины.

Об этом спикер МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Верхушка айсберга

Тихий отметил, что незаконные усилия России по вербовке в Африке попадают в заголовки газет по всему континенту.

"То, что было раскрыто до сих пор, вероятно, лишь верхушка айсберга", - подчеркнул он.

Читайте также: Южная Африка ведет переговоры с РФ о возвращении завербованных граждан, воевавших против Украины, - NYT

РФ увеличивает стипендии для африканских студентов

"Мы призываем все африканские СМИ и правительства принять решительные меры, чтобы остановить российские программы, которые заманивают молодежь по всему континенту в свою незаконную агрессивную войну против Украины. Россия резко увеличивает стипендии для африканских студентов в следующем учебном году. Наверное, никто не должен быть настолько наивным, чтобы считать, что это касается образования", - подчеркнул спикер МИД.

Борьба с вербовочной деятельностью РФ

Он отметил, что для борьбы с вербовочной деятельностью, осуществляемой правительством России, необходимы системные контрмеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЮАР задержали четырех мужчин, которых РФ завербовала для участия в войне

Так, среди таких мер он назвал:

официальные предупреждения граждан для повышения их осведомленности;

правовые действия для раскрытия и срыва программ вербовки;

привлечение виновных к ответственности.

Что предшествовало?