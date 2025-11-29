В ЮАР задержали четырех мужчин, которых РФ завербовала для участия в войне

В Южной Африке арестовали четырех мужчин, которых подозревают в вербовке для участия в войне на стороне России.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В полиции ЮАР рассказали, что мужчины направлялись в Россию, их остановили у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

"Аресты произошли после получения информации... о четырех мужчинах, которые направлялись в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР, вероятно, способствовала переезду и вербовке этих лиц в ВС РФ", - говорится в заявлении.

Читайте также: Более 18 тысяч иностранцев привлекла РФ к войне против Украины, - Коордштаб

Как ожидается, четверо подозреваемых предстанут перед судом в понедельник по подозрению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.

Вербовка РФ наемников в ЮАР

Отмечается, что задержание произошло в пятницу, 28 ноября, через несколько недель после сообщений о том, что еще 17 южноафриканцев застряли в Украине после того, как их заманили в наемные силы обещаниями выгодных контрактов.

Согласно законодательству ЮАР, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без соответствующего разрешения.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился расследовать, как вышеупомянутые 17 мужчин оказались в зоне боевых действий в Украине.

Читайте также: ЮАР расследует вовлечение своих граждан в войну в Украине

Что предшествовало?