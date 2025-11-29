В ЮАР задержали четырех мужчин, которых РФ завербовала для участия в войне
В Южной Африке арестовали четырех мужчин, которых подозревают в вербовке для участия в войне на стороне России.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
В полиции ЮАР рассказали, что мужчины направлялись в Россию, их остановили у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга.
"Аресты произошли после получения информации... о четырех мужчинах, которые направлялись в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР, вероятно, способствовала переезду и вербовке этих лиц в ВС РФ", - говорится в заявлении.
Как ожидается, четверо подозреваемых предстанут перед судом в понедельник по подозрению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.
Вербовка РФ наемников в ЮАР
Отмечается, что задержание произошло в пятницу, 28 ноября, через несколько недель после сообщений о том, что еще 17 южноафриканцев застряли в Украине после того, как их заманили в наемные силы обещаниями выгодных контрактов.
Согласно законодательству ЮАР, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без соответствующего разрешения.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился расследовать, как вышеупомянутые 17 мужчин оказались в зоне боевых действий в Украине.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
- Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
- Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.
