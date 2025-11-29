РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7820 посетителей онлайн
Новости Африканские наемники в РФ Иностранніе наемники в армии рф
540 1

В ЮАР задержали четырех мужчин, которых РФ завербовала для участия в войне

Южноафриканские наемники РФ

В Южной Африке арестовали четырех мужчин, которых подозревают в вербовке для участия в войне на стороне России.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

В полиции ЮАР рассказали, что мужчины направлялись в Россию, их остановили у выхода на посадку в аэропорту Йоханнесбурга.

"Аресты произошли после получения информации... о четырех мужчинах, которые направлялись в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Предварительное расследование показало, что гражданка ЮАР, вероятно, способствовала переезду и вербовке этих лиц в ВС РФ", - говорится в заявлении.

Читайте также: Более 18 тысяч иностранцев привлекла РФ к войне против Украины, - Коордштаб

Как ожидается, четверо подозреваемых предстанут перед судом в понедельник по подозрению в нарушении закона о регулировании иностранной военной помощи.

Вербовка РФ наемников в ЮАР

Отмечается, что задержание произошло в пятницу, 28 ноября, через несколько недель после сообщений о том, что еще 17 южноафриканцев застряли в Украине после того, как их заманили в наемные силы обещаниями выгодных контрактов.

Согласно законодательству ЮАР, гражданам запрещено оказывать военную помощь иностранным правительствам или участвовать в боевых действиях в иностранных армиях без соответствующего разрешения.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса распорядился расследовать, как вышеупомянутые 17 мужчин оказались в зоне боевых действий в Украине.

Читайте также: ЮАР расследует вовлечение своих граждан в войну в Украине

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что одна из дочерей бывшего президента Южной Африки Джейкоба Зумы подала уголовное заявление против своей сестры после того, как стало известно о ее участии в вербовке мужчин из ЮАР и Ботсваны для участия в войне против Украины на стороне россиян.
  • Дочь бывшего президента Южно-Африканской Республики Джейкоба Зумы и депутат парламента Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку после обвинений в вербовке граждан ЮАР для участия в войне против Украины на стороне России.
  • Напомним, ранее 17 граждан ЮАР обратились за помощью к своему правительству после того, как оказались в зоне боевых действий в Украине.

Автор: 

россия (98195) ЮАР (224) наемники рф (2118)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
білі?
азіати?
негри?
показать весь комментарий
29.11.2025 22:29 Ответить
 
 