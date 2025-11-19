Более 18 тысяч иностранцев привлекла РФ к войне против Украины, — Коордштаб
Украине точно известны имена более 18 000 иностранцев из 128 стран мира и непризнанных территорий, которые воевали или продолжают воевать в составе вооруженных сил РФ против Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов во время конференции Crimea Global
Так, отмечается, что по меньшей мере 3388 из них погибли. Украина же удерживает в плену граждан 37 стран мира, которые воевали на стороне оккупантов.
Вербовка Россией наемников
По его словам, начиная с 2023 года Россия создала разветвленную сеть вербовщиков по всему миру, пытаясь таким образом компенсировать значительные потери своей армии. В результате количество подписанных иностранцами контрактов с российскими вооруженными силами ежемесячно росло - сначала до сотен, а затем и до тысяч.
Основным мотивом для большинства таких наемников является финансовая выгода. В то же время многие люди оказались в армии РФ из-за обмана или принуждения.
Украина препятствует российскому рекрутингу
В то же время, благодаря скоординированной работе Координационного штаба, ГУР МО Украины, Министерства иностранных дел и народных депутатов, Украине в последнее время удается существенно снижать темпы международного рекрутинга, осуществляемого Россией.
Усов привел пример эффективного сотрудничества с правительством Непала: "В 2023–2024 годах почти 1000 граждан Непала подписали контракт с российской армией. В 2025 году, по состоянию на 1 октября, только один человек из этой страны вступил в войска РФ".
Обмен пленными
Усов подчеркнул, что РФ не заинтересована возвращать из плена граждан других государств в обмен на украинских пленных.
"Ни одного иностранного гражданина, кроме граждан Северной Кореи, Россия до сих пор не запрашивала на обмен. В то же время, Координационный штаб работает и делает все необходимое, чтобы выполнить поручение Президента Украины Владимира Зеленского — вернуть всех наших военных и гражданских из российских тюрем и застенков как можно быстрее", - отметил он.
Секретарь Коордштаба также напомнил, что иностранцы, которых Россия бросает в войну против Украины, могут обращаться в проект "Хочу жить". Для многих из них, кого российское командование использует как дешевое и бесправное "пушечное мясо", добровольная сдача в плен остается фактически единственным шансом спасти свою жизнь.
Что предшествовало?
В январе 2024 года президент Путин подписал указ № 10, который предоставляет иностранцам, заключившим контракт на военную службу в российской армии или в воинских формированиях во время "специальной военной операции", право подавать заявление на российское гражданство.
В июле 2025 года Россия приняла указ, который позволяет иностранцам служить в армии РФ не только во время чрезвычайного положения или военного положения, но и во время мобилизации.
Анализы показывают, что рекрутинг происходит не только среди граждан стран постсоветского пространства, но и среди азиатских, африканских стран.
Согласно расследованиям, более 1 500 иностранных "наемников" из 48 стран были привлечены к службе в российской армии или контрактам между апрелем 2023 года и маем 2024 года. Например:
- граждане Непала — не менее 603 человек;
- другие страны: Шри-Ланка (≈ 64), Китай (≈ 51), Индия (≈ 43);
- вербовка из стран Африки: Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) сообщает, что Россия "значительно ускорила набор наемников из Африки — в частности из Руанды, Бурунди, Конго, Уганды" — обещают подписать контракт со стартовой выплатой, месячной зарплатой, страховкой и паспортом РФ;
- вербовка среди сирийцев: по данным ГУР, российская сторона вербует сирийцев, предлагая "работу охранника" в РФ, но затем назначает их на военную службу и направляет в Украину;
- вербовка из стран Ближнего Востока / Центральной Азии: например, гражданин Ирака (Amir Wisam Jwad) был задержан — ему предлагали контракт с РФ в обмен на 3 000–8 000 USD и гражданство РФ через 6 месяцев службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль