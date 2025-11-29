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Новини Африканські найманці армії РФ Іноземні найманці в армії РФ
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У ПАР затримали чотирьох чоловіків, яких РФ завербувала для участі у війні

Південноафриканські найманці РФ

У Південній Африці заарештували чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вербуванні для участі у війні на боці Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У поліції ПАР розповіли, що чоловіки прямували до Росії, їх зупинили біля виходу на посадку в аеропорту Йоганнесбурга.

"Арешти відбулися після отримання інформації... щодо чотирьох чоловіків, які прямували до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Попереднє розслідування засвідчило, що громадянка ПАР, імовірно, сприяла переїзду і вербуванню цих осіб до ЗС РФ", - йдеться в заяві.

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Як очікується, четверо підозрюваних постануть перед судом у понеділок за підозрою в порушенні закону про регулювання іноземної військової допомоги.

Вербування РФ найманців у ПАР

Зазначається, що затримання відбулося в п'ятницю, 28 листопада, через кілька тижнів після повідомлень про те, що ще 17 південноафриканців застрягли в Україні після того, як їх заманили в найманські сили обіцянками вигідних контрактів.

Згідно із законодавством ПАР, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь у бойових діях в іноземних арміях без відповідного дозволу.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився розслідувати, як вищезгадані 17 чоловіків опинилися в зоні бойових дій в Україні.

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Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
  • Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
  • Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.

Автор: 

росія (70404) ПАР (172) найманці рф (2065)
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29.11.2025 22:29 Відповісти
Атумба матумба, за сєчінв, за міллєра!! За газпром !!
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30.11.2025 00:30 Відповісти
Навіщо все це писати, коли мова всього про чотирьох мартишок.
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30.11.2025 05:02 Відповісти
 
 