У ПАР затримали чотирьох чоловіків, яких РФ завербувала для участі у війні
У Південній Африці заарештували чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вербуванні для участі у війні на боці Росії.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У поліції ПАР розповіли, що чоловіки прямували до Росії, їх зупинили біля виходу на посадку в аеропорту Йоганнесбурга.
"Арешти відбулися після отримання інформації... щодо чотирьох чоловіків, які прямували до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Попереднє розслідування засвідчило, що громадянка ПАР, імовірно, сприяла переїзду і вербуванню цих осіб до ЗС РФ", - йдеться в заяві.
Як очікується, четверо підозрюваних постануть перед судом у понеділок за підозрою в порушенні закону про регулювання іноземної військової допомоги.
Вербування РФ найманців у ПАР
Зазначається, що затримання відбулося в п'ятницю, 28 листопада, через кілька тижнів після повідомлень про те, що ще 17 південноафриканців застрягли в Україні після того, як їх заманили в найманські сили обіцянками вигідних контрактів.
Згідно із законодавством ПАР, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь у бойових діях в іноземних арміях без відповідного дозволу.
Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився розслідувати, як вищезгадані 17 чоловіків опинилися в зоні бойових дій в Україні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
- Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
- Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.
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