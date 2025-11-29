У ПАР затримали чотирьох чоловіків, яких РФ завербувала для участі у війні

У Південній Африці заарештували чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вербуванні для участі у війні на боці Росії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У поліції ПАР розповіли, що чоловіки прямували до Росії, їх зупинили біля виходу на посадку в аеропорту Йоганнесбурга.

"Арешти відбулися після отримання інформації... щодо чотирьох чоловіків, які прямували до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Попереднє розслідування засвідчило, що громадянка ПАР, імовірно, сприяла переїзду і вербуванню цих осіб до ЗС РФ", - йдеться в заяві.

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Як очікується, четверо підозрюваних постануть перед судом у понеділок за підозрою в порушенні закону про регулювання іноземної військової допомоги.

Вербування РФ найманців у ПАР

Зазначається, що затримання відбулося в п'ятницю, 28 листопада, через кілька тижнів після повідомлень про те, що ще 17 південноафриканців застрягли в Україні після того, як їх заманили в найманські сили обіцянками вигідних контрактів.

Згідно із законодавством ПАР, громадянам заборонено надавати військову допомогу іноземним урядам або брати участь у бойових діях в іноземних арміях без відповідного дозволу.

Раніше президент ПАР Сиріл Рамафоса розпорядився розслідувати, як вищезгадані 17 чоловіків опинилися в зоні бойових дій в Україні.

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Що передувало?