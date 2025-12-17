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Новини Африканські найманці армії РФ
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Україна закликає країни Африки протидіяти російським схемам вербування молоді на війну, - МЗС

Вербування РФ в Африці

Міністерство закордонних справ України закликає країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми вербування молоді на війну роти України.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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Верхівка айсберга

Тихий зазначив, що незаконні зусилля Росії з вербування в Африці потрапляють у заголовки газет по всьому континенту.

"Те, що було розкрито досі, ймовірно, лише верхівка айсберга", - наголосив він.

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РФ збільшує стипендії для африканських студентів

"Ми закликаємо всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у свою незаконну агресивну війну проти України. Росія різко збільшує стипендії для африканських студентів у наступному навчальному році. Напевно, ніхто не повинен бути настільки наївним, щоб вважати, що це стосується освіти", - наголосив речник МЗС.

Боротьба з вербувальною діяльністю РФ

Він зауважив, що для боротьби з вербувальною діяльністю, що здійснюється урядом Росії, необхідні системні контрзаходи.

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Так, серед таких заходів він назвав:

  • офіційні попередження громадян для підвищення їхньої обізнаності;
  • правові дії для розкриття та зриву програм вербування;
  • притягнення винних до відповідальності.

Вербувальна діяльність РФ в Африці

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
  • Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
  • Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.

Автор: 

Африка (343) МЗС (4350) росія (70635) вербування (315) Тихий Георгій (92)
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