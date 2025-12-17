Україна закликає країни Африки протидіяти російським схемам вербування молоді на війну, - МЗС
Міністерство закордонних справ України закликає країни Африки вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми вербування молоді на війну роти України.
Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
Верхівка айсберга
Тихий зазначив, що незаконні зусилля Росії з вербування в Африці потрапляють у заголовки газет по всьому континенту.
"Те, що було розкрито досі, ймовірно, лише верхівка айсберга", - наголосив він.
РФ збільшує стипендії для африканських студентів
"Ми закликаємо всі африканські ЗМІ та уряди вжити рішучих заходів, щоб зупинити російські програми, які заманюють молодь по всьому континенту у свою незаконну агресивну війну проти України. Росія різко збільшує стипендії для африканських студентів у наступному навчальному році. Напевно, ніхто не повинен бути настільки наївним, щоб вважати, що це стосується освіти", - наголосив речник МЗС.
Боротьба з вербувальною діяльністю РФ
Він зауважив, що для боротьби з вербувальною діяльністю, що здійснюється урядом Росії, необхідні системні контрзаходи.
Так, серед таких заходів він назвав:
- офіційні попередження громадян для підвищення їхньої обізнаності;
- правові дії для розкриття та зриву програм вербування;
- притягнення винних до відповідальності.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що одна з дочок колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми подала кримінальну заяву проти своєї сестри після того, як стало відомо про її участь у вербуванні чоловіків з ПАР та Ботсвани для участі у війні проти України на боці росіян.
- Дочка колишнього президента Південної Африканської Республіки Джейкоба Зуми й депутатка парламенту Дудузіле Зума-Самбудла, подала у відставку після звинувачень у вербуванні громадян ПАР для участі у війні проти України на боці Росії.
- Нагадаємо, раніше 17 громадян ПАР звернулися по допомогу до свого уряду після того, як опинилися в зоні бойових дій в Україні.
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