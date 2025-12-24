Нацгвардійці з дрона знищили російський "Сонцепьок". ВIДЕО
Підрозділ ударних безпілотників Lasar’s Group Національної гвардії України знищив ворожий ТОС-1А "Солнцепьок".
Кадри бойової роботи опублікував у своєму телеграм-каналі командувач НГУ бригадний генерал Олександр Півненко, повідомляє Цензор.НЕТ.
"У межах нещодавньої операції пілоти Lasar’s Group спалили черговий ТОС-1А "Солнцепьок". Ціль працювала по передових позиціях Сил оборони України.", - йдеться у повідомленні.
Ціль зафіксувала аеророзвідка
Техніку окупантів зафіксувала аеророзвідка 32 ОМБр. Після отримання інформації від побратимів пілоти важких бомберів Lasar’s Group влучно відпрацювали по ворожій цілі.
Більше про Солнцепьок
ТОС-1А "Солнцепьок" — це важка вогнеметна система, яка стріляє термобаричними боєприпасами. Вона призначена для знищення легкоброньованої, автомобільної техніки, а також будівель і споруд.
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