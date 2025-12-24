Нацгвардейцы с дрона уничтожили российский "Солнцепек". ВИДЕО

Подразделение ударных беспилотников Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожило вражеский ТОС-1А "Солнцепек".

Кадры боевой работы опубликовал в своем телеграм-канале командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины.⁣", - говорится в сообщении.

Цель зафиксировала аэроразведка

Технику оккупантов зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр. После получения информации от побратимов пилоты тяжелых бомбардировщиков Lasar’s Group метко отработали по вражеской цели.⁣⁣

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ТОС-1А "Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система, стреляющая термобарическими боеприпасами. Она предназначена для уничтожения легкобронированной автомобильной техники, а также зданий и сооружений.⁣⁣

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