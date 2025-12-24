Нацгвардейцы с дрона уничтожили российский "Солнцепек". ВИДЕО
Подразделение ударных беспилотников Lasar’s Group Национальной гвардии Украины уничтожило вражеский ТОС-1А "Солнцепек".
Кадры боевой работы опубликовал в своем телеграм-канале командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В рамках недавней операции пилоты Lasar's Group сожгли очередной ТОС-1А "Солнцепек". Цель работала по передовым позициям Сил обороны Украины.", - говорится в сообщении.
Цель зафиксировала аэроразведка
Технику оккупантов зафиксировала аэроразведка 32 ОМБр. После получения информации от побратимов пилоты тяжелых бомбардировщиков Lasar’s Group метко отработали по вражеской цели.
Больше о Солнцепек
ТОС-1А "Солнцепек" — это тяжелая огнеметная система, стреляющая термобарическими боеприпасами. Она предназначена для уничтожения легкобронированной автомобильной техники, а также зданий и сооружений.
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