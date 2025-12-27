Воины 102-й бригады ТрО ликвидировали 6 оккупантов и разгромили вражеский ББМ. ВИДЕО

Операторы дронов Mahno Group 102-й отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины провели зачистку от оккупантов в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов в окрестностях Гуляйполя бойцы поразили 6 российских пехотинцев и уничтожили одну боевую бронированную машину, которая после попадания БПЛА загорелась среди лесополосы.

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Видео с результатами боевой работы украинские защитники обнародовали в социальных сетях.

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Также сообщалось, что нацгвардейцы с дрона уничтожили российский "Солнцепек".

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