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Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов Бои около Серебрянского лесничества
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Дроны батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов, которые бежали по Серебрянскому лесу. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по российской пехоте во время боевых вылетов в Серебрянском лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов ликвидировали 8 оккупантов, которые пытались отстреливаться и бежать, однако без успеха.

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Видео украинские защитники обнародовали в телеграм-канале.

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Автор: 

армия РФ (23293) уничтожение (10215) Донецкая область (12606) 53 отдельная механизированная бригада (189) дроны (7579) Бахмутский район (855) Серебрянка (16)
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Топ комментарии
+10
Смертні кацапи,смертні! Щоб їм тварям не було спокою ні на цьому світі,ні на тому!!!
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28.12.2025 17:02 Ответить
+9
оо, крайній короїд гарно виглядає..)))
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28.12.2025 17:01 Ответить
+6
Це ж потрібно мати такий розумовий розвиток,що б вдертися в іншу державу і при цьому вважати себе героями!!! Підараси ... Не гомосексуалісти... Ті хоч іншим горя не роблять ( поки не залучають до себе психічно здорових людей).
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28.12.2025 17:09 Ответить

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