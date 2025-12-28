Дроны батальона SIGNUM ликвидировали 8 оккупантов, которые бежали по Серебрянскому лесу. ВИДЕО

Бойцы батальона SIGNUM 53-й отдельной механизированной бригады нанесли удары по российской пехоте во время боевых вылетов в Серебрянском лесу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов ликвидировали 8 оккупантов, которые пытались отстреливаться и бежать, однако без успеха.

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Видео украинские защитники обнародовали в телеграм-канале.

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