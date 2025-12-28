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Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 1300 метров. ВИДЕО

Украинский снайпер из Gray Area Group ликвидировал оккупанта одним точным выстрелом во время выполнения боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в посте под видео указано, что расстояние между бойцом Сил обороны и врагом составляло 1300 метров.

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Выстрел произведен пулей калибра .338 LM.

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армия РФ (23293) уничтожение (10215) снайперы (495)
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Топ комментарии
+22
По рухомій цілі? Непогано...
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28.12.2025 15:49 Ответить
+13
Навіть злякатися 3.14дарас не встиг...
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28.12.2025 15:56 Ответить
+9
Супер! Молодець воїн! Респект.
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28.12.2025 15:59 Ответить

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