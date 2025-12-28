Украинский снайпер ликвидировал оккупанта с дистанции 1300 метров. ВИДЕО

Украинский снайпер из Gray Area Group ликвидировал оккупанта одним точным выстрелом во время выполнения боевого задания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в посте под видео указано, что расстояние между бойцом Сил обороны и врагом составляло 1300 метров.

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Выстрел произведен пулей калибра .338 LM.

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Также сообщалось, что украинские дронари "Вирій" уничтожили российскую пехоту возле Степногорска.

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