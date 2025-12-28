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Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 1300 метрів. ВIДЕО
Український снайпер із Gray Area Group ліквідував окупанта одним влучним пострілом під час виконання бойового завдання.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у дописі під відео зазначено, що дистанція між бійцем Сил оборони та ворогом становила 1300 метрів.
Постріл здійснено кулею калібру .338 LM.
- Також повідомлялося, що українські дронарі "Вирій" знищили російську піхоту біля Степногірська.
Топ коментарі
+22 Яр Холодний
показати весь коментар28.12.2025 15:49 Відповісти Посилання
+13 Luk Viktor
показати весь коментар28.12.2025 15:56 Відповісти Посилання
+9 Амандрапапупа
показати весь коментар28.12.2025 15:59 Відповісти Посилання
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