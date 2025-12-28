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Український снайпер ліквідував окупанта з дистанції 1300 метрів. ВIДЕО

Український снайпер із Gray Area Group ліквідував окупанта одним влучним пострілом під час виконання бойового завдання.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у дописі під відео зазначено, що дистанція між бійцем Сил оборони та ворогом становила 1300 метрів.

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Постріл здійснено кулею калібру .338 LM.

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армія рф (21513) знищення (10534) снайпери (375)
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Топ коментарі
+22
По рухомій цілі? Непогано...
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28.12.2025 15:49 Відповісти
+13
Навіть злякатися 3.14дарас не встиг...
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28.12.2025 15:56 Відповісти
+9
Супер! Молодець воїн! Респект.
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28.12.2025 15:59 Відповісти

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