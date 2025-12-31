Бійці 60 ОМБр за 2025 рік ліквідували понад 8200 окупантів, десятки танків та 13 500 БПЛА. ВIДЕО

Кропітка праця артилеристів, піхоти та операторів дронів 60-ї окремої механізованої бригади принесла значні результати у боротьбі з ворогом на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом 2025 року українські воїни завдали нищівних втрат російським окупантам, ліквідувавши тисячі військових та сотні одиниць техніки.

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Злагоджені дії підрозділів стали вагомим внеском у стримування наступального потенціалу російських військ та підтвердили ефективність української армії у сучасній війні.

Підсумки 2025 року (60 ОМБр, Лиманський напрямок)

Знищено особового складу ворога: 8200

Танків: 15

БМП, БТР, МТЛБ: 40

Артилерійських систем: 40

Автотранспорту: 110

БпЛА: 13 500

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Також повідомлялося, що безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2".

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