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Бійці 60 ОМБр за 2025 рік ліквідували понад 8200 окупантів, десятки танків та 13 500 БПЛА. ВIДЕО
Кропітка праця артилеристів, піхоти та операторів дронів 60-ї окремої механізованої бригади принесла значні результати у боротьбі з ворогом на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом 2025 року українські воїни завдали нищівних втрат російським окупантам, ліквідувавши тисячі військових та сотні одиниць техніки.
Злагоджені дії підрозділів стали вагомим внеском у стримування наступального потенціалу російських військ та підтвердили ефективність української армії у сучасній війні.
Підсумки 2025 року (60 ОМБр, Лиманський напрямок)
- Знищено особового складу ворога: 8200
- Танків: 15
- БМП, БТР, МТЛБ: 40
- Артилерійських систем: 40
- Автотранспорту: 110
- БпЛА: 13 500
Також повідомлялося, що безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2".
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