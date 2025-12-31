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Новини Відео Дрони проти окупантів Знищення російської техніки Знищення російських окупантів Бойові дії на Покровському напрямку Ліквідація російських окупантів
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Бійці 60 ОМБр за 2025 рік ліквідували понад 8200 окупантів, десятки танків та 13 500 БПЛА. ВIДЕО

Кропітка праця артилеристів, піхоти та операторів дронів 60-ї окремої механізованої бригади принесла значні результати у боротьбі з ворогом на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, протягом 2025 року українські воїни завдали нищівних втрат російським окупантам, ліквідувавши тисячі військових та сотні одиниць техніки.

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Злагоджені дії підрозділів стали вагомим внеском у стримування наступального потенціалу російських військ та підтвердили ефективність української армії у сучасній війні.

Підсумки 2025 року (60 ОМБр, Лиманський напрямок)

  • Знищено особового складу ворога: 8200
  • Танків: 15
  • БМП, БТР, МТЛБ: 40
  • Артилерійських систем: 40
  • Автотранспорту: 110
  • БпЛА: 13 500

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Також повідомлялося, що безпілотники СБС перетворили на попіл два ЗРК окупантів "БУК-М3" та "ТОР-М2".

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Автор: 

армія рф (21521) знищення (10540) Донецька область (11493) Лиман (264) Покровський район (1811) 60 ОМБр (92)
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